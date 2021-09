AFRIQUE Congo : Antoinette Tiele Gambia Olou a communié avec la population de Djiri 1

Alwihda Info | Par Arcy Ouenabio - 8 Septembre 2021

Le député de la 1ère circonscription électorale de Djiri, 9ème arrondissement de Brazzaville, Antoinette Tiele Gambia Olou, a communié avec les populations de Djiri I à la faveur d'une descente parlementaire effectuée , les 4 et le 5 septembre 2021, respectivement à Émeraude et à l’école Bernadette Bayonne.

Dans une atmosphère euphorique et enthousiaste, Antoinette Tiele Gambia Olou a entrepris une descente parlementaire ; question de respecter la tradition parlementaire qui recommande au député de rendre compte à ses mandants des conclusions des sessions de l’assemblée nationale.



La 1ère étape a eu lieu, le 4 septembre 2021, à Émeraude et la seconde phase, qui a constitué la boucle de cette descente parlementaire a eu pour cadre l’école Bernadette Bayonne, à Nkombo, le 5 septembre 2021. Dans le 1er comme dans le 2ème site, l’ambiance était la même, faite de liesse populaire et de communion entre mandants et l’élue de leur circonscription électorale.

Faisant le point des deux sessions ordinaires administratives de l’assemblée nationale, Antoinette Tiele Gambia a informé l’assistance que des 35 affaires inscrites à leur ordre du jour, 24 ont été examinées et approuvées par les députés et les 11 autres ont été renvoyées aux prochaines sessions de la chambre basse du parlement.



Les affaires examinées et adoptées peuvent être réparties en lois ordinaires, pour renforcer le dispositif juridique et législatif du Congo, en autorisations de ratifications, pour rendre dynamique la coopération et la diplomatie congolaise, ainsi qu’en prorogation pour permettre au Congo de poursuivre la lutte contre la pandémie à coronavirus.



La rencontre qui a été interactive a donné lieu à un jeu de questions-réponses entre le député et ses mandants. Les soucis qui minent le quotidien des populations ont porté , entre autres, sur l’amélioration des conditions de vie, l’assainissement de l’environnement, la sécurité, les questions d’eau de d’électricité et bien d’autres.



Face à toutes à ces préoccupations , le député Tiele Gambia a rappelé le plaidoyer qu’elle ne cesse de faire au parlement pour la mobilisation des moyens conséquents au règlement des problèmes qui nécessitent des lourds investissements. Pour l’élue du parti congolais du travail (PCT) à l’assemblée nationale de Djiri I chaque problème devrait avoir une solution. Et le député Antoinette Tiele Gambia milite pour le vivre-ensemble, mieux « être plus proche de ses mandants », pour écouter et apporter les solutions dans la mesure du possible. »



Pour matérialiser son attachement à ce peuple de Djiri I, chaque personne qui a fait le déplacement d’Emeraude et de l’école Bernadette Bayonne a bénéficié d’un pagne wax, comme présent de leur représentant à l’assemblée nationale.



Dans le but d’accompagner les efforts des pouvoirs publics sur la sensibilisation pour la vaccination, afin d’atteindre l’immunité collective, Antoinette Tiele Gambia n’a pas manqué de conscientiser ses mandants au respect des mesures barrières et à se faire vacciner, afin que Djiri I apporte sa caution à la lutte contre l’ennemi invisible, qu’est la Covid-19.



En clair, la descente parlementaire effectuée par le député Antoine Tiele Gambia Olou vient de mettre en relief son harmonie et sa complicité avec le peuple de Djiri I, dont elle est la porte voix à l’assemblée nationale.





