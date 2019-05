Congo/BAD : le président Akinwumi Adesina salue le leadership de Denis Sassou N’Guesso

Le président de la BAD s’est exprimé ce dimanche 12 mai 2019 devant un parterre de journalistes à l’hôtel Alima Palace, où l’on a également noté la présence de quelques membres du gouvernement : les ministres de l’aménagement du territoire et des grands travaux, Jean-Jacques Bouya, du plan et de la statistique, Olga Ingrid Ebouka Babakas, ainsi que celui des finances et du budget, Calixte Nganongo.



Le président de la BAD a fait le point sur l’échange qu’il a eu avec le président Denis Sassou N’Guesso la veille. Le conférencier est revenu à plusieurs reprises sur le leadership de Denis Sassou N’Guesso au niveau de la sous-région et de l’Afrique. Pour le patron de la BAD, le leadership du président congolais en matière de lutte contre les changements climatiques n’est plus à démontrer.



Il a évoqué, à grands traits, la création du Fonds bleu pour le bassin du Congo qui est une initiative portée par le chef de l’Etat congolais lors de la COP 22 à Marrakech (Maroc) et dont l’ambition est de redéfinir les bases d’une économie collaborative associant l’exploitation raisonnée des forêts et la gestion durable des eaux des côtes maritimes, du fleuve Congo et de ses affluents.



Le docteur Akinwumi a également salué le leadership du président congolais dans le cadre des investissements dans le domaine des infrastructures. Pour un développement harmonieux, il faut de l’énergie, un système de navigation fluvial et des infrastructures aériennes, a-t-il souligné. Pour lui, il est clair que la volonté du Denis Sassou N’Guesso est d’être le champion de l’UA dans construction des infrastructures.



Le président de la BAD a, en outre, relevé les efforts accomplis par le gouvernement congolais dans le cadre de la reprise de l’économie congolaise. Un effort qu’il a qualifié de remarquable et qu’il affirmé soutenir. C’est « un engagement que je soutiens totalement, avec les financements qui verront le jour prochainement », a –t-il souligné avant de préciser : « bientôt, on aura des résultats satisfaisants ».



L’intérêt du président Denis Sassou N’Guesso dans l’agro-pastoral a émerveillé le président de la BAD qui a visité les ranchs du président à Kila, Opokania et Olenga, non loin d’Oyo, ainsi l’usine de lait (Lait de l’Alima). Pour lui, « le président est un homme pratique et moi j’ajouterai Agro-entrepreneur », a conclu le patron de la BAD.