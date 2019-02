Congo-FMI : des avancées significatives pour la conclusion d’un programme de financement

Faisant le point des derniers développements en rapport avec le dossier du Congo auprès du FMI, l'administrateur du FMI pour l'Afrique francophone, a présenté les progrès enregistrés dans le traitement du dossier du Congo. « Entre le Congo et le FMI, les choses avancent dans le bon sens. » Pouvait-il affirmer tout en attirant l'attention sur les efforts que le pays devrait fournir, à ce stade des négociations : « Mais, il faudra mettre en conformité un certain nombre de procédures avant la signature d’un accord de financement ».



L'administrateur du FMI a saisi cette opportunité pour présenter au président de la République tous les contours du dossier du Congo avant d’évoquer les relations bilatérales entre ce pays et l'institution qu'il représente .



Le fonctionnaire de l’institution financière internationale a dit toute sa satisfaction sur les politiques engagées par le Congo. Pour lui « La consolidation budgétaire aujourd'hui au Congo suit des politiques appropriées pour la stabilité macroéconomique. »



Sur la question relative à la conclusion d’un programme entre le Congo et le FMI, l'administrateur du FMI rassure que: « Les discussions avancent très bien », puisque, ajoute-t-il « les questions de fond ont été dépassées », avant de fixer l’opinion sur les niveaux actuels des discussions : « nous sommes au stade des aspects de formes qui sont liés aux procédures de l'institution qui s'appliquent à tous les états membres. »



Selon lui, le dossier Congo auprès du FMI est en bonne voie, car conclut-il « On ne peut pas dire qu'il y a un blocage, on est en train d'affiner ces aspects de formes pour espérer aller très rapidement à un programme. »