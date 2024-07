Congo-Gabon : le général Oligui Nguema a été reçu par le président Sassou Nguesso

Le président de la Transition, président de la République chef de l’Etat du Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema est arrivé à Brazzaville, en République du Congo, où il prendra part ce 05 juillet à la première Conférence sur l’Afforestation et le Reboisement.



Initiée par le président Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo, cette rencontre d’envergure qui réunira plus de 1500 participants, notamment les chefs d’Etat et de gouvernement et différents acteurs de la lutte contre les changements climatiques en autres sera l’occasion de proposer des solutions qui permettront de faire face à l’urgence climatique.



Pour rappel, les travaux de la Conférence sur le Reboisement et l’Afforestation qui se tiennent du 02 au 05 juillet se sont ouverts avec le segment des experts au Centre de Conférence International de Kintele. Ce grand rendez-vous vise la mise en œuvre d’une stratégie mondiale afin de lutter contre la déforestation et les changements climatiques.



En marge de ces travaux, Clotaire Oligui Nguema et Denis Sassou Nguesso se sont entretenus au Palais présidentiel de Brazzaville. Une tête-à-tête fructueux au cours duquel le dirigeant gabonais a félicité son homologue congolais pour l’organisation de ladite conférence.



Ce fut également l’occasion pour les deux personnalités d’évoquer les questions de coopération bilatérale et multiforme qui lie leurs deux Etats, ainsi que les avancées relatives au processus de transition au Gabon.