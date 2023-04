AFRIQUE Congo : bientôt un centre d'excellence à Oyo pour les énergies renouvelables

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 21 Avril 2023



Le centre d’excellence d’Oyo, dédié à la recherche tournée vers les énergies renouvelables sera mise en service le dimanche 23 avril 2023 par le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou-N’Guesso. Il mettra ainsi à la disposition des chercheurs, étudiants congolais et africains un cadre approprié.

Le projet de construction du centre d'excellence d'Oyo fait suite au protocole d’accord entre ENI-Congo et le gouvernement congolais, signé le 31 décembre 2016. D’un budget total de 30 millions usd, le centre a pour but de mettre en place des technologies innovantes devant supporter la recherche pour le développement durable au Congo et de promouvoir le développement de l’Afrique, ainsi que l’approvisionnement en énergie à travers la recherche.



Dégageant l'intérêt scientifique de ce centre lors du lancement des travaux de construction , le défunt Aimé parfait Coussoud Mavoungou, alors ministre de la recherche scientifique et de l’innovation technologique affirmait que sa création devait modifier «le visage national de la recherche scientifique et l’innovation technologique et constituer une plateforme mutualisée de partage et d’échange d’expériences entre les chercheurs, les enseignants, les étudiants et le monde productif. »



En vue de donner une existence légale à cette infrastructure de recherche, le gouvernement a adopté, au cours du conseil des ministres du 22 mars dernier, un projet de loi portant création de ce centre d’excellence pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique.



Ainsi, commençait la marche vers l’opérationnalisation du centre basé à Oyo dans la Cuvette. Le projet de loi précise que ce centre vise à « valoriser le gaz naturel, à assurer la consécration d'un mix énergétique et à aller vers l’utilisation plus importante des énergies renouvelables dans notre pays ». ce texte a du reste été approuvé par le parlement, au cours de sa dernière session ordinaire, dont les travaux ont été clos, le 11 avril 2023.



Le gouvernement congolais a par ailleurs sollicité le soutien de l’Onudi pour favoriser l’intégration de cette infrastructure dans le réseau « Global network of Régional Sustainable Energy centers ».



Cette coopération a permis la signature de trois accords avec cette institution. Il s’agit de l’accord du 14 octobre 2022 portant modification de l’accord particulier pour la réalisation du centre d’excellence d’Oyo ; du document de projet sur l’opérationnalisation du centre d’excellence d’Oyo pour les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique ; et de l’accord du 28 novembre 2022 entre ENI Congo et l’ONUDI pour la mise en œuvre du projet.



Pour justifier le choix d'Oyo pour abriter ce centre, l' ancien ministre Martin Parfait Aimé Coussoud Mavoungou déclarait que, cette ville était «le lieu d’initiation du fonds bleu pour le bassin du Congo». Le projet de construction de ce centre «répond à la volonté du gouvernement de créer une plateforme mutualisée regroupant l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et technologique et le monde scientifique, à travers la Zone économique spéciale Oyo-Ollombo », disait-il.



A noter que, la cérémonie d’inauguration du centre sera précédée, le samedi 22 avril, de la signature du procès-verbal de remise et de réception des ouvrages du centre d’excellence d’Oyo. Bâtie sur une superficie de 2 000 mètres carrés, cette infrastructure, située à quelques encablures de l’hôpital Edith Lucie Bongo Ondimba, vient renforcer l’engagement du Congo dans la gestion durable de la planète.





