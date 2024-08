AFRIQUE Coopération : le Congo et le Kazakhstan signent des accords multisectoriels

Par Olive Jonala - 5 Août 2024



La visite officielle du président Denis Sassou N’Guesso, en République du Kazakhstan a été marquée par la signature à Astana, la capitale, des accords multisectoriels, pour dynamiser la coopération entre les deux pays, le Congo et le Kazakhstan.

Ces accords, signés au cours d’une séance de travail entre les délégations congolaise et kazakhe, en présence des présidents Denis Sassou N’Guesso et Kassym-Jomart Tokaïev du Kazakhstan, portent entre autres, sur l’industrie pétrolière et gazière ; les technologies de l’information et de la communication, la cyber-sécurité.



Un mémorandum relatif à l’exemption de visas entre le Congo et le Kazakhstan a été également paraphé par les deux parties.



Prenant la parole à cette occasion, le président Denis Sassou N’Guesso a relevé quelques axes de coopération entre les deux pays. « L’économie de mon pays, tout comme celle du Kazakhstan, tout le monde le sait, repose essentiellement sur le secteur pétrolier. Dans ce domaine, le Kazakhstan, pays qui dispose d’une expérience avérée, à même de profiter au Congo, à travers des prises de participation par ses opérateurs », a-t-il souligné. « Notre pays est doté d’autres ressources, minières notamment, avec des gisements encore peu exploités ou en attente de valorisation, à l’image des phosphates et des potasses si abondantes dans la région maritime de Pointe-Noire », a ajouté le chef de l’Etat congolais.



Selon lui, « fort de ses importantes réserves de gaz, de potasses et de phosphates, le Congo peut aujourd’hui envisager la production des engrais pour l’amélioration de ses rendements agricoles ».



Pour sa part, le ministre des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l’étranger, Jean Claude Gakosso, a vivement salué la signature de ces accords. « Il faut toujours tenter parce que notre pays a soif de développement, notre peuple veut le développement, il a droit au développement. Nous faisons feu de tout bois, nous allons dans tous les azimuts pour rechercher cela, là où il y a la moindre possibilité d’apporter tant soit peu du développement chez nous, nous le faisons », a-t-il déclaré.



La volonté de développer la coopération bilatérale



Dans la journée du vendredi 2 Août, au palais présidentiel, Denis Sassou N’Guesso et Kassym-Jomart Tokaïev ont eu un entretien au cours duquel ils ont cerné les questions économiques et exprimé leur volonté de développer la coopération bilatérale entre le Congo et le Kazakhstan.



Ainsi, les deux chefs d’Etat ont saisi cette occasion pour manifester leur intérêt à donner une impulsion à la coopération entre Brazzaville et Astana et de la raffermir dans plusieurs domaines. Ils ont aussi étudié les différentes pistes visant à consolider cette coopération, tout en mettant sur pied une stratégie commune et efficace sur des sujets variés.



Ces deux pays, le Congo et le Kazakhstan, comme l’a si bien signifié le président Denis Sassou N’Guesso devant la presse : « au regard de leurs potentialités nombreuses et variées, sont en mesure d’instituer une coopération plus dynamique et plus performante, à travers des échanges économiques, financiers, commerciaux et culturels mutuellement avantageux… L’heure est donc venue de mettre à profit les enseignements de nos 25 ans de coopération… », a déclaré le président congolais.





