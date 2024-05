Coopération militaire : L'AES, le Togo et le Tchad renforcent leurs capacités au Niger

Depuis le 20 mai 2024, les pays membres de l'Alliance des États du Sahel (AES), le Niger, le Mali et le Burkina Faso, mènent un exercice militaire d'envergure baptisé "Tarhanakale", qui signifie "amour de la patrie" en tamajek. Ils sont rejoints par le Togo et le Tchad pour cette opération qui se déroule au Centre de formation des Forces spéciales de Tilia, dans la région de Tahoua à l'ouest du Niger.



Objectifs de l'exercice



Cet exercice vise à renforcer les capacités opérationnelles et la résilience des forces armées de l'AES face aux menaces potentielles dans la région. Les participants conduiront des exercices tactiques et mèneront des actions pour consolider les liens avec les populations locales.



Importance de la coopération



L'exercice "Tarhanakale" témoigne de la volonté des pays participants de mutualiser leurs efforts pour lutter contre l'insécurité et le terrorisme dans la région du Sahel. Il s'agit d'une initiative importante pour renforcer la coopération militaire entre les pays membres de l'AES et leurs partenaires.



Fin de l'exercice



L'exercice "Tarhanakale" s'achèvera le 3 juin 2024. Les résultats de cet exercice seront évalués afin de tirer les leçons apprises et d'améliorer davantage la coopération militaire entre les pays participants.