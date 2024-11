AFRIQUE Coopération : séjour fructueux de Denis Sassou N’Guesso à Rome

Le chef de l’Etat congolais a regagné Brazzaville, le 26 novembre en matinée, au terme d’une visite officielle de 72 heures à Rome en Italie. Dans la capitale italienne, Denis Sassou-N’Guesso a parlé de la protection de l’environnement, de la paix, du développement et du dialogue interreligieux.



Les dirigeants congolais et italien ont affiché, en octobre 2023, lors de la visite officielle, à Brazzaville, de la présidente du conseil italien, Giorgia Meloni, leur volonté commune de renforcer la coopération entre les deux pays.



Dans la capitale italienne, Denis Sassou-N’Guesso a eu une intense activité diplomatique, avec des entretiens, dès le 25 novembre avec le pape François. Au cours de ce tête à tête, les deux dirigeants ont souhaité renforcer la coopération entre le Congo et le Saint-Siège.



La paix, l’environnement et le dialogue



Denis Sassou N’Guesso a saisi l’occasion de ces entretiens pour présenter l’initiative mondiale de la Décennie d’afforestation et de reboisement, en expliquant au souverain Pontife qu’il s’agit d’une démarche qui vise à protéger la planète contre les dangers du dérèglement climatique. Denis Sassou-N'Guesso a remis au Pape François un ouvrage, intitulé : « Au fil de l’eau » qu’il venait de publier. L’auteur y soulève la problématique de l’écologie, l’un des sujets préoccupants pour le Saint Père.



Le pape François et le président Denis Sassou N’Guesso ont évoqué plusieurs autres sujets, à l’instar de la crise libyenne dont le chef de l’Etat congolais est à la tête du Comité de haut niveau mis en place par l'Union africaine. Le conflit russo-ukrainien a également figuré au cœur des échanges entre les deux dirigeants. A ce sujet, Denis Sassou N’Guesso a réaffirmé au Pape François la position de l’Union africaine et celle de son pays, le Congo, qui souhaitent une solution négociée.



Le chef de l’Etat congolais a, également, plaidé pour la béatification par l’église catholique, du Cardinal Emile Biayenda, traduisant ainsi sa volonté de valoriser l’héritage spirituel et culturel du Congo sur la scène internationale.



La série des entretiens s’est poursuivie le 25 novembre dans l’après-midi avec la réception du chef de l’Etat congolais par son homologue italien, Sergio Mattarella au palais du Quirinal.



L’Italie et le Congo ont posé les bases d'un partenariat renforcé, notamment, dans les secteurs des infrastructures, de la santé et de l'éducation, lors du Forum économique italo-congolais pour la promotion des échanges entre petites et moyennes entreprises et artisans, organisé à Rome en janvier 2024, en marge du sommet Italie-Afrique.



Coopération gagnant-gagnant



Denis Sassou N’Guesso s’est, par la suite, entretenu avec la présidente du Conseil des ministres italien, Georgia Melonie. Elle s’est engagée à faire du développement de l’Afrique l’enjeu principal de son mandat. La présidente du conseil italien avait, pris l’engagement en octobre 2023 à Brazzaville, de poursuivre les discussions avec le chef de l’Etat congolais, Denis Sassou N’Guesso sur le nouveau modèle de coopération gagnant-gagnant à développer entre l’Italie et le Congo et, au-delà, entre l’Italie et l’Afrique. Les échanges entre Denis Sassou N’Guesso et Georgio Melonie se sont inscrits dans ce nouveau modèle de coopération ayant pour base cette coopération gagnant-gagnant.



Au cours de ce forum de coopération économique, l’Italie s’est engagée à mobiliser plus de 5 milliards d’euros en faveur du continent africain, destinés aux secteurs stratégiques tels que l’énergie, l’eau, l’éducation, la santé et l’agriculture.



Le Congo est l'un des neuf pays pilotes du plan Mattei, lancé par le gouvernement italien à l'occasion du sommet Italie-Afrique en janvier 2024. Ce plan se propose de renforcer les initiatives de coopération entre l’Italie et les États du continent africain, sur une durée de 4 ans. Il vise aussi à promouvoir le développement économique et social durable des pays africains, en prévenant, notamment, les causes profondes de la migration irrégulière.



Ce plan prévoit, pour le Congo, de créer un système d'approvisionnement en eau, capable de desservir jusqu'à 1,6 million d'habitants et garantissant une gestion durable de la ressource. La fin des études de faisabilité est attendue pour l'année prochaine. Le projet devrait être mis en œuvre sur la période triennale 2025-2027.



A noter que, la coopération entre l'Italie et le Congo remonte à 1968. En 2014, Rome et Brazzaville, ont signé dans la capitale congolaise, deux accords de coopération sur la valorisation du gaz et l’augmentation de la part locale dans les activités pétrolières au Congo.



Un accord de financement



Le ministre congolais de la Coopération internationale et du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou N’Guesso, et le vice-ministre italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Edmondo Cirielli, ont-ils paraphé un accord de haute portée sociale, visant à améliorer l’offre de santé pour les populations congolaises. Cet accord s’inscrit dans le cadre du Plan Mattei pour l’Afrique.



Selon cet accord, paraphé par les deux ministres, la République du Congo bénéficiera d'un programme d'appui pour le développement de neuf centres de santé intégrés à travers le pays. Ce programme de 236 millions d'euros bénéficiera prochainement d'une première tranche de financement de 45 millions d'euros. Il s'étendra sur cinq ans.





