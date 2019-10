Côte d’Ivoire/Lutte contre les AVC : « La prévention pour tous est essentielle,…. », déclare le ministre de la Santé, Dr Aka Aouélé

Le ministre de la Santé et l’Hygiène Publique, Dr Eugène Aka Aouélé a invité l’ensemble de la population à adopter les gestes de prévention des Accidents vasculaires cérébraux (Avc), notamment, en se faisant dépister, en ayant de bons choix alimentaires, etc.

C’était à l’occasion de la première édition des Journées nationales de lutte contre l’Avc (Jnl_Avc), dans le cadre de la commémoration de la Journée mondiale de l’Avc, ce mardi 29 octobre 2019, à l’hôtel Palm Club d’Abidjan-Cocody.

« La prévention pour tous est essentielle, car personne n’est à l’abri d’une insuffisance cardiaque », a-t-il déclaré.

Le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique a insisté sur l’urgence à lutter contre l’Avc, qui constitue selon ses dires, la première cause de consultation dans les services de néphrologie. Mieux, il dira : « Il ne se passe pas un jour sans que quelqu’un, ne soit hospitalisé pour cause d’Avc ». Ainsi, a-t-il traduit l’engagement du gouvernement à lutter contre les maladies non-transmissibles.

Le Dr Aka Aouélé a salué l’initiative des Jnl_Avc, qui d’après lui, s’inscrit dans la Couverture maladie universelle (Cmu), qui démarre sous peu. Ainsi, a-t-il exprimé sa gratitude à l’Ong Avc Espoir, pour l’organisation de Jnl_Avc, avec le concours de l’Association des cliniques privées de Côte d’Ivoire (Acpci), ainsi que le sponsor officiel, en l’occurrence la Fondation Orange Côte d’Ivoire.

Pour sa part, la présidente de l’Ong Avc Espoir, Chantal Gnahouo, a indiqué que l’organisation des Jnl_Avc a pour objectif d’améliorer, le pronostic des Avc en agissant sur les trois étapes principales de la prise en charge. A savoir, la prise de conscience par tous de la maladie ; la place de la prévention et de la nécessité du changement du mode de vie ; et enfin, la priorisation de la connaissance des signes d’appel par le corps médical.

Quant à Pitah Joseph, directeur du comité de gestion de la Fondation Orange Côte d’Ivoire, sponsor officiel de la première édition des Jnl_Avc, il a relevé que l’accompagnement de la Fondation vise à contribuer à la réduction du taux de mortalité des malades dus à l’Avc. Il a ensuite souligné que, ce sont près de 60% du budget de ladite Fondation qui est consacré au secteur de la santé. Pitah Joseph a, en outre réaffirmé au nom du directeur général Bamba Mamadou, l’engagement de la Fondation Orange Côte d’Ivoire aux côtés des malades souffrant de l’Avc.

Placées sous le thème : « Avc : la prévention, une priorité nationale », ces Jnl_Avc qui ont démarrées le 28 octobre, bénéficient du soutien de l’association France Avc. Elles seront ponctuées par des dépistages gratuits, des conférences, des panels et des visites de stands.