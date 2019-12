Côte d’Ivoire/Renforcement des capacités : Les équipes de KPMG Afrique formées à la maîtrise et gestions des risques fiscaux et juridiques

Plusieurs responsables du réseau de cabinet leader de l'audit, conseil et d'expertise comptable, KPMG sont réunis depuis le 5 décembre à Abidjan, en vue de prendre part à une formation sur la maîtrise de la qualité et gestion des risques, pour les activités fiscales et juridiques.



Selon Jean-Luc Ruelle, Président directeur général (Pdg) de KPMG Afrique francophone subsaharienne, « il s’agit de renforcer les capacités des équipes KPMG Tax et Légal en Afrique, sur les procédures internes en matière de qualité, en vue d’offrir les meilleurs services de qualité à nos clients, dans le strict respect des règles d’éthiques et d’indépendance».



Cette rencontre qui sera ponctuée de cas pratiques et des présentations en plénière, va s’articuler autour de plusieurs points. A savoir, les principes fondamentaux des processus Quality and Risk Management (QRM), la démarche de KPMG pour garantir la qualité et la maîtrise des risques au sein du réseau. Ensuite, la stratégie fiscale mondiale de KPMG et les principaux enjeux mondiaux en matière de gestion des risques, les principaux aspects de la qualité et la gestion des risques pour l’activité fiscale et juridique en Afrique. Puis, les leçons et enjeux majeurs du processus « Tax Qualité Program Review » de 2019, enfin la technologie fiscale et son incidence sur les activités et procédures QRM.



Ainsi, les participants venus d’une quinzaine de pays d’Afrique auront d’une part, à appréhender les principaux enjeux de qualité de services aux clients KPMG en Afrique. Et d’autres part, à maîtriser la conformité aux règles et procédures inhérentes à l’activité Tax au sein du réseau KPMG en Afrique.



Le séminaire qui se tient sur deux journées est animé par trois associés internationaux de KPMG, spécialistes de la fiscalité et de la gestion des risques. Ce sont : Mark Gibbins, Global Compliance de KPMG Slovénie, Ferdy Foubert, Global Mobility Services de KPMG Belgique et Adewale Ajayi, Tax regulatory & People Services de KPMG Nigéria.