Côte d'Ivoire : Une justice de proximité pour tous

Dans le cadre de sa politique de rapprochement des services publics des populations, le gouvernement ivoirien multiplie les initiatives pour faciliter l'accès à la justice. L'ouverture de nouveaux tribunaux de première instance à travers le pays en est une illustration parfaite.



Des infrastructures modernes au service des citoyens



Depuis quelques mois, de nouvelles infrastructures judiciaires ont vu le jour dans plusieurs villes ivoiriennes. C'est le cas notamment de San Pedro, d'Abobo et de Bingerville. Ces nouveaux palais de justice, modernes et fonctionnels, permettent aux populations locales de régler leurs litiges à proximité de leur domicile et d'obtenir plus rapidement les documents administratifs nécessaires.



Un impact positif sur la vie des citoyens



Les citoyens se réjouissent de cette nouvelle donne. À San Pedro, Achille Gapia, commerçant, se félicite de ne plus devoir se rendre à Sassandra pour régler ses affaires judiciaires. "Les choses vont beaucoup plus vite", ajoute Antony Dago, un autre habitant de la ville.



Pour Lamine Coulibaly, étudiant à Abobo, l'ouverture d'un tribunal dans sa commune est une véritable avancée. "À l'approche des concours administratifs, j'allais jusqu'au Plateau pour établir les documents demandés. Je suis heureux d'avoir un tribunal dans ma commune", témoigne-t-il.



Un réseau judiciaire renforcé



Avec l'ouverture de ces nouveaux tribunaux, le maillage judiciaire ivoirien se densifie, offrant ainsi aux citoyens un accès plus équitable à la justice. Cette politique de décentralisation s'inscrit dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), qui finance la construction et la réhabilitation d'infrastructures judiciaires à travers tout le pays.