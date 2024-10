Côte d’Ivoire : l’Ageroute emploie plus de 1000 jeunes, dont 80% de femmes

Selon le ministre ivoirien de l’Équipement et de l’Entretien routier, Dr Amédé Koffi Kouakou, l’Agence de Gestion des Routes (Ageroute), emploie plus de 1000 jeunes, dont 80% de femmes, pour l’entretien des routes, notamment à péage, afin d’en garder les accotements propres, et de fermer les nids de poules sur les chaussées.



Il était face aux internautes, le jeudi 17 octobre 2024 à Abidjan-Plateau, à la faveur de la tribune Gouv Talk, un cadre d’échanges initié par le Centre d’Information et de Communication gouvernementale (CICG), et retransmis en direct sur les canaux digitaux du gouvernement, et sur la page Facebook du ministère.



Concernant le coût des péages que certains internautes ont jugé élevé, le ministre a dit qu’en comparaison avec d’autres pays de la sous-région, les coûts en Côte d’Ivoire sont abordables. Il a ajouté que les fonds recueillis auxdits péages, gérés par les Fonds d’entretien routier (FER), contribuent à la réhabilitation des routes et à créer des emplois.



C’est dans ce sens que des jeunes sont employés par l’Ageroute, en partenariat avec le FER, pour l’entretien tel que le désherbage des accotements. D’autres font partie de l’Unité mobile « Point-à-temps », qui est chargée de fermer les nids de poule. À l’occasion de cet échange, le ministre a annoncé que d’autres péages sont prévus.