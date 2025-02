Côte d’Ivoire : l’agence Fitch Ratings maintient la note du pays à BB, accompagnée d’une perspective stable

Le vendredi 31 janvier 2025, l'agence de notation financière Fitch Ratings a confirmé la note de la Côte d'Ivoire à BB avec une perspective stable.



En effet, selon l'agence de notation financière, cette note reflète « une croissance solide, une gestion budgétaire rigoureuse et des politiques macroéconomiques bien ancrées », caractérisées par une faible inflation et un partenariat étroit avec le FMI. L'agence estime que les réformes économiques devraient se poursuivre sans interruption majeure et que la continuité des politiques sera assurée.



La croissance économique estimée à 6,1% en 2024 devrait s'accélérer à 6,5% à moyen terme, dépassant largement la médiane des pays notés BB, fixée à 3,8%. Cette progression s'explique par des investissements publics ambitieux, une diversification accrue dans les secteurs de l'or et du pétrole, ainsi qu'une politique macroéconomique stable.



Fitch salue aussi les efforts de consolidation budgétaire menés par le gouvernement ivoirien. Pour 2024, le déficit budgétaire est estimé à 4% du PIB conformément aux objectifs nationaux, grâce à une mobilisation accrue des recettes. Le ratio impôts/PIB devrait progresser de 0,5 point par an d'ici 2028, soutenu par des réformes fiscales telles que la rationalisation des exemptions et une meilleure administration.



Le renforcement des réserves internationales de la BCEAO, qui ont augmenté de 15,9 milliards USD à la fin de l'année 2023 pour atteindre 21,4 milliards USD en décembre 2024, est perçu comme un indicateur favorable selon Fitch.



Cette progression, favorisée par les initiatives du FMI et l'augmentation des prix du cacao, contribue à renforcer la résilience économique de la Côte d'Ivoire. Il faut rappeler qu'en mars 2024, Moody's relevait la note de la Côte d'Ivoire à Ba2, plaçant le pays au 2ème rang des crédits en Afrique subsaharienne, aux côtés de l'Afrique du Sud.