Côte d’Ivoire : l’exercice budgétaire de 2023 dégage un excédent de 38,6 milliards de FCFA

Au terme du conseil du conseil des ministres, le 16 octobre 2024 à Abidjan, le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a révélé que l'exercice budgétaire 2023 s’est soldé par un excédent de 38,6 milliards FCFA.



Pour le porte-parole du gouvernement, ce résultat a été rendu possible grâce, notamment, à la mobilisation correcte des ressources et à la bonne maîtrise de l'exécution des dépenses en dépit d'un contexte international difficile. Relativement à l'exécution des programmes, l'exercice 2023 enregistre un niveau satisfaisant, au regard du taux moyen de réalisation des cibles de 85,4%, affichant une nette amélioration par rapport à ceux de 2022, 2021, et 2020 qui étaient respectivement de 85,2%, 82,1% et 73,7%.



Le budget de l'État, pour l'année 2023, a été initialement arrêté en équilibre, en ressource et en charge à 11 694,4 milliards FCFA. À la suite de modifications intervenues en cours de gestion, le niveau du budget de l'État de l'exercice 2023 a été révisé à la hausse pour atteindre 12 612,9 milliards FCFA, en rapport avec les évolutions observées des finances publiques et des besoins de la bonne conduite de certaines opérations prioritaires de l'État.



Établissant le bilan de la gestion de l'exercice 2023, le montant définitif des encaissements des recettes s’établit à 11 831,2 milliards FCFA, pour une prévision de 12 612,9 milliards FCFA soit un taux de recouvrement de 93,8%. Le montant des ordonnancements des dépenses s'établit à 11792,6 milliards FCFA soit un taux d'exécution de 93,5%.



L’exécution budgétaire a reçu le quitus de la Cour des comptes qui a produit une déclaration générale de conformité, un rapport définitif sur l’exécution du budget et un rapport d’audit de la performance des programmes.