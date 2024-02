Côte d'Ivoire : le gouvernement mobilise plus de 13,4 milliards FCFA pour la souveraineté alimentaire

Pour le porte-parole du gouvernement, l’objectif global du projet est d’améliorer la production, la valorisation et la distribution des produits agricoles et aquacoles en vue d’assurer la couverture des besoins nationaux et de garantir la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages vulnérables.



Et ce, par l’acquisition d’engrais, de semences et de plants de qualité ainsi que l’adoption de technologies agricoles et aquacoles innovantes.



Concrètement, le projet prévoit l’acquisition de de plants de bananes plantains, de boutures de manioc, d’engrais en faveur des filières bananes plantains et maraîchères et de cages flottantes au profit de pisciculteurs ainsi que la réhabilitation de 350 fermes piscicoles.