Côte d’Ivoire : le gouvernement s’engage à garantir la transparence dans le contrôle métrologique

Le gouvernement ivoirien s'est engagé à garantir des transactions transparentes sur le marché, entre les opérateurs économiques et les consommateurs.



Le Premier ministre, Robert Beugré Mambé, l’a réaffirmé, ce mercredi 19 février 2025 à Abidjan-Plateau, au cours du lancement de la reprise des activités de contrôle métrologique qui s'inscrit dans le cadre global du renforcement des mesures contre la vie chère.



« La métrologie concourt à garantir une meilleure qualité des produits vendus sur les marchés, ce qui permet d’assurer non seulement la protection de la santé des populations, la protection de l’environnement mais surtout la loyauté dans les transactions commerciales, qui constitue un moyen important de lutter contre la vie chère », a expliqué le Premier ministre, non sans souligner que ce contrôle sera bénéfique aux populations, qui auront les « quantités correspondant aux dépenses effectuées ».



Selon le Premier ministre, les instruments de mesure concernés par les opérations de vérification sont notamment les volucompteurs, les compteurs horokilométriques, les masses, les compteurs d’eau potable froide, les compteurs d’électricité, etc. Il a ajouté que pour le contrôle métrologique des produits préemballés, sont concernés le riz, le sucre et l’huile de table.



Afin d'éviter des surcoûts sur les produits contrôlés, le chef du gouvernement a assuré que l’État allait prendre en charge les frais liés aux différentes opérations de vérification. Par ailleurs, Robert Beugré Mambé a exhorté les détenteurs d’instruments de mesure servant aux transactions commerciales à souscrire pleinement à l’opération qui « va fortement contribuer à maintenir des prix acceptables pour les populations sur toute l’étendue du territoire national ».



Il a aussi invité les professionnels et les commerçants à présenter leurs instruments de mesure aux agents vérificateurs de Côte d’Ivoire métrologie. « Cette opération permettra aux opérateurs économiques de livrer la quantité exacte du produit acheté au juste prix », a-t-il dit.



Dans le cadre de la convention de délégation de service public de métrologie signée en août 2024, les activités de contrôle métrologique seront menées par Côte d’Ivoire Métrologie, structure dirigée par Youssouf Soumahoro. Quant au ministre en charge du Commerce, Souleymane Diarrassouba, il a assuré de la disponibilité de son département à apporter son appui à l'opérateur Côte d'Ivoire Métrologie pour la réussite de sa mission.