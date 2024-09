Côte d’Ivoire : le pays s’engage dans la relance de la filière coco

Un symposium international sur la relance de la filière coco en Côte d’Ivoire se tient du 09 au 10 septembre 2024 à Abidjan-Cocody. Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, Jean Sansan Kambilé, y a représenté le ministre d’État, ministre chargé de l’Agriculture.



Ce symposium est l’occasion de jeter un regard rétrospectif sur les atouts et les défis majeurs à relever pour mieux bâtir la durabilité de la filière coco en Côte d'Ivoire. Pour le ministre de la Promotion de la Jeunesse, Mamadou Touré, la réussite de cette relance sectorielle repose également sur le rajeunissement de la population agricole active, notamment par l'inclusion des jeunes et des femmes dans cette filière.



« Dans le cadre de ce Sommet, 50 jeunes ont été mobilisés par l’Agence Emploi Jeunes pour bénéficier de formations sur les enjeux et les opportunités dans la filière coco », a-t-il indiqué, .



Selon Abou Bamba, le coordonnateur de Abidjan Legacy Program, ce sommet est une véritable opportunité pour la Côte d’Ivoire de retrouver sa place de premier producteur africain de noix de coco et produits dérivés. A l'en croire, « la production ivoirienne de coco est passée de plus de 600 000 tonnes il y a une dizaine d'années, à environ 150 000 tonnes aujourd'hui ».



Il faut dire qu’une centaine de participants en provenance du Cameroun, de la France, de l’Indonésie, de la Malaisie, de l’Inde, du Nigéria, du Ghana et des régions productrices de coco en Côte d’Ivoire, prennent part à cet évènement.