Côte d’Ivoire : lutte contre les violences basées sur le genre, 9607 cas déclarés et pris en charge en 2024

Dans le cadre de la lutte contre les Violences basées sur le Genre (VBG), la conseillère technique Genre, chargée de la Coopération régionale au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Namizata Fofana Binaté, a révélé qu'en 2024, ce sont 9607 cas de VBG qui ont été déclarés et pris en charge en Côte d'Ivoire.



Il s'agit, entre autres, de 920 cas de viols, 287 agressions sexuelles, 25 mutilations génitales féminines, 153 mariages forcés, 1798 violences psychologiques émotionnelles, 2030 agressions physiques, de féminicides, etc.



Namizata Fofana Binaté était l'invitée, le mardi 11 mars 2025 à Abidjan-Plateau de la conférence de presse hebdomadaire "Tout Savoir Sur" du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG), retransmise en direct sur les canaux digitaux du gouvernement ivoirien, notamment Facebook, X, TikTok et YouTube, et en présence des journalistes.



En plus, du Programme national de lutte contre les VBG, 95 plateformes multisectorielles de lutte contre les VBG, des Centres de Protection de la Petite Enfance (CPPE), des Centres d'action communautaire pour l'Enfance (CACE), quatre Centres d'accueil des femmes et d'enfants victimes de VBG en Côte d'Ivoire (le 4ème étant presque achevé) ont été créés.



À en croire, Namizata Fofana Binaté, on note aussi la construction de Bureaux Genre où les survivantes de violences peuvent trouver refuge, la célébration des 16 jours d'activisme contre les VBG, la campagne nationale de sensibilisation Carton rouge aux VBG, la célébration des journées internationales dédiées à cette lutte, etc.



Tout en saluant les efforts du gouvernement en la matière, la conseillère technique en a appelé à un engagement collectif pour renforcer la lutte. Elle a rappelé que cette lutte s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d'action de Beijing, en Chine, adopté en 1995 et qui vise à promouvoir les droits des femmes.