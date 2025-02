Côte d’Ivoire : plus de 17 millions d’enrôlés dans la mise en œuvre de la CMU

Afin d'assurer une protection sociale indispensable pour tous, le gouvernement ivoirien a mis en place une couverture maladie universelle qui soit à la fois efficace et accessible à l'ensemble des populations.



Le 8 février 2025, le cap des 17 016 402 enrôlés a été officiellement atteint, marquant une avancée significative vers l'objectif de 100 % de couverture de la population. « Je suis ce matin à l'unité d'enrôlement et de production In Situ des cartes CMU d'Adjamé.



Enrôlé dans l'ancien système je vais recevoir ma carte produite en ma présence, selon une procédure simple d'identification », témoigne N'dri Jacob Akpôlè. Cette réforme technique entreprise par le gouvernement afin d'accélérer la production desdites cartes est inscrite au rang des innovations majeures de nature à favoriser l'accès de la CMU pour tous. Il s'agit, notamment, de la mise en place d'unités mobiles d'enrôlement et de production In Situ des cartes CMU.



Mise en service le 4 juin 2024, une flotte de 10 unités mobiles sillonne désormais le pays permettant d'enrôler les populations directement sur leur lieu de vie et de leur remettre immédiatement leur carte CMU. De cette manière, des villes, des quartiers, des marchés, des gares routières, des entreprises et des villages sont desservis, rapprochant ainsi la CMU des bénéficiaires.



« Les difficultés, notamment, les bousculades rencontrées dans les premiers centres de production de cartes CMU ont suscité des hésitations chez de nombreux demandeurs. Ces unités mobiles offrent désormais aux citoyens la possibilité de s'enregistrer et d'obtenir leur carte CMU pour bénéficier des services de santé », témoigne Konaté Tchewa Florence.



Axe prioritaire de son programme de développement, la CMU est entrée dans sa phase active avec le début des prestations le 1er octobre 2019. Au 31 décembre 2019, la CMU comptait 2 979 469 bénéficiaires inscrits, tandis que 377 698 assurés ont bénéficié de ses prestations. Plus de 14 millions de personnes se sont inscrites à la CMU entre 2023 et 2024, et l'utilisation des services de santé couverts par cette assurance a augmenté de 75 %.



Ce résultat impressionnant a été rendu possible grâce à une série d'actions fortes pour élargir rapidement la base des bénéficiaires. Le dispositif offre désormais des consultations, incluant des spécialités médico-chirurgicales, des hospitalisations, des examens d'imagerie tels que l'échographie, l'ECG et les radiographies, ainsi que des analyses biologiques.



« Aujourd'hui, je ressens un soulagement, car je parviens à suivre mes traitements. Depuis l'obtention de ma carte CMU, les frais liés à mes soins ont nettement diminué. Par ailleurs, le gouvernement envisage d'améliorer le panier de soins, ce qui constitue une source de satisfaction », a souligné Ignace Kadet Zououa.



À ce jour, plus de 900 spécialités de médicaments et 170 pathologies sont couvertes, avec une future intégration de l'hypertension artérielle et du diabète. Environ 985 pharmacies privées font partie de ce réseau de soins, dont plus de 400 ont signé une convention avec la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM).



La CMU constitue un mécanisme fondamental assurant l'accès aux soins de santé pour tous les résidents de la Côte d'Ivoire. Par cette initiative visant à promouvoir une justice sociale accrue et à diminuer les inégalités entre les diverses populations, le pays s'affirme comme un exemple en matière de protection sociale sur le continent africain.