Côte d’Ivoire : sécurisation et digitalisation dans l’obtention des actes de justice

Le gouvernement ivoirien a institué une plateforme de sécurisation et de digitalisation pour faciliter l'acquisition des documents de justice.



L’information a été donnée par le coordonnateur digital au ministère de la Justice et des Droits de l’Homme, Auger Cadet Séoulou. Il intervenait dans le cadre de la tribune d'échange et d'information du Centre d'Information et de Communication gouvernementale (CICG) dénommée "Tout Savoir Sur" (TSS), le mardi 4 février 2025 à Abidjan.



Selon le coordonnateur numérique du ministère de la Justice, la plateforme, a pour objectif de garantir un accès équitable aux services judiciaires, de sécuriser ces derniers et de renforcer la confiance des citoyens envers les services judiciaires. Et de mentionner qu'en matière de sécurisation, l'utilisation du Cachet électronique visible (CEV) de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification (ONECI) assure la crédibilité des actes judiciaires en Côte d'Ivoire.



Auger Cadet Séoulou a indiqué que la plateforme est actuellement en phase pilote dans les juridictions de Dabou et de Yopougon. Son déploiement est prévu dans l'ensemble des juridictions du pays. Grâce à la plateforme de sécurisation et de digitalisation, le demandeur a la possibilité d'obtenir son certificat de nationalité dans un délai de 72 heures, pour un montant total de 3 000 FCFA.



En plus du certificat de nationalité, la plateforme donnera accès à d'autres documents comme le casier judiciaire. Il faut souligner que depuis son lancement le 30 janvier 2025, la plateforme de sécurisation et de digitalisation a reçu et traité une centaine de requêtes.