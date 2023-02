AFRIQUE Crise sécuritaire en RDC : le Congo et le Burundi saluent le processus de paix de Luanda et de Nairobi

Alwihda Info | Par Olive Jonala - 27 Février 2023



Le processus de paix de Luanda et de Nairobi constitue une issue indiquée pour la résolution de la crise à l’Est de la RDC. Denis Sassou N’Guesso et Evariste Ndayishimiye ont réaffirmé leur attachement à ce processus, au cours de leurs entretiens en tête-à-tête, ce 27 février 2023, à Brazzaville.

La crise qui secoue l’Est de la RDC a occupé une place de choix au cours des entretiens en tête-à-tête entre les présidents Denis Sassou-N’ Guesso, du Congo et Evariste Ndayishimiye, du Burundi. Un communiqué sanctionnant la fin de la visite de travail de 48 heures du président burundais, à Brazzaville, exprime bien cette volonté affichée par les deux dirigeants africains.



Dans le même communiqué conjoint, il ressort que les deux chefs d’Etat ont réaffirmé leur attachement aux processus de paix de Luanda et Nairobi sur la paix et la stabilité à l’Est de la RDC et encouragé toutes les parties concernées à résoudre la crise sécuritaire par les moyens pacifiques.



Après avoir loué l’engagement du président Evariste Ndayishimiye dans la recherche des solutions à la crise à l’Est de la RDC, Denis Sassou-N’ Guesso a félicité et salué la tenue réussie du 20ème sommet extraordinaire des chefs d’Etat de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Est (EAC), qui s’est tenue à Bujumbura et réitéré la solidarité du peuple congolais au peuple frère du Burundi dans son engagement en faveur de la paix en RDC.



Tout en félicitant le président Denis Sassou-N’Guesso pour son rôle et son leadership à la tête du comité de haut niveau de l’Union Africaine sur la Libye, le président Evariste Ndayishimiye a appelé la communauté internationale à soutenir les efforts du gouvernement congolais et de l’Union Africaine en vue de la tenue de la conférence de réconciliation en Libye.



En outre, peut-on lire dans ce communiqué, les deux chefs d’Etat ont renouvelé leur attachement à la mise en œuvre de l’Agenda 2063 de l’Union Africaine (UA) et réitéré leur ferme engagement à l’application des conclusions du dernier sommet de l’UA, tenu du 18 au 19 février 2023, à Addis Abeba, en faveur de l’accélération de la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).



S’agissant de la coopération entre le Congo et le Burundi, les deux chefs d’Etat ont demandé à leurs gouvernements respectifs de créer les conditions propices à la mise en œuvre de l’accord général de coopération. Ils ont, à cet effet, échangé sur les voies et moyens de renforcer et diversifier davantage la coopération bilatérale mutuellement avantageuse entre les deux pays, plus particulièrement dans le domaine de l’agriculture, à travers l’échange d’expérience, d’expertise et de bonnes pratiques en la matière.



Par la même occasion, les deux chefs d’Etat ont instruit leurs ministres des affaires étrangères et de la coopération à réactiver les travaux de la commission mixte de coopération entre la République du Burundi et la République du Congo, qui doivent se tenir avant la fin de l’année 2023.



En somme, Denis Sassou-N’Guesso et Evariste Ndayishimiye au cours de ces 48 heures d’échanges et de partage se sont engagés à promouvoir la coopération Sud-Sud, au bénéfice du développement du continent africain.





