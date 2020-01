Djibouti : 3ème Forum mondial sur l’éducation inclusive et équilibrée

Lomé - Le Premier ministre, chef du gouvernement, Komi Sélom KLASSOU séjourne à Djibouti, où il prend part aux travaux du 3ème Forum mondial sur l’éducation inclusive et équilibrée qui se tient du 27 au 29 janvier 2020.



Ce forum est co-organisé par le gouvernement djiboutien et l’ONG internationale Education Relief Fundation (ERF), une ONG à but non lucratif qui se bat contre les modèles d’éducation toujours érigés en exemples. ERF prône la promotion d’une éducation inclusive et équilibrée qui s’appuie sur l’inter-culturalité, la globalisation, le dialectisme et la contextualité.



L’objectif général de cet évènement est de développer des stratégies visant à atteindre les Objectifs de Développement Durable des Nations Unies (ODD4) pour une éducation inclusive et de qualité. Une quarantaine de pays, représentés par des délégations gouvernementales de haut niveau, participent aux travaux qui s’inscrivent dans la même dynamique que ceux tenus en 2017 et 2018, respectivement à Genève et à Mexico.



L’ensemble des communications qui vont meubler cette rencontre portent sur l’intégration de l’éducation des enfants réfugiés dans le système éducatif, le développement de l’école rurale, la scolarisation de la jeune fille et la généralisation de l’accès au TIC au niveau de l’éducation primaire et secondaire dans les pays africains.



Une déclaration sera adoptée à l’issue des travaux, jetant ainsi les bases d’une éducation qui s’appuie sur l’interculturalité, la globalisation, le dialectisme et la contextualité. Le Premier ministre togolais et sa délégation, saisiront cette occasion afin de partager avec l’assistance, les expériences du Togo et ses pratiques en matière d'éducation.