Droit des enfants : la situation des enfants en Côte d'Ivoire connaît des progrès notables, notamment l'UNICEF

« Au niveau de la Côte d’Ivoire, il y a eu de très bons progrès ces dix dernières années. L’Enquête démographique et de Santé (EDS) réalisée en 2021, comparée à celle de 2012, démontre que le taux de mortalité a considérablement baissé. Le pays connaît des progrès notables en matière de santé, de l’enregistrement des naissances, de l'éducation, de l'accès à l'eau potable, à l’hygiène, à l’assainissement… », a-t-il soutenu.



Gilles Fagninou a réaffirmé l'engagement de l'UNICEF à accompagner la Côte d’Ivoire dans l’accélération des progrès en faveur du droit des enfants. « Nous avons rencontré récemment des membres du gouvernement ivoirien. Nous avons vu un gouvernement à l'écoute et ambitieux. Et, nous avons constaté qu’il est dans une logique d’accélération des progrès déjà réalisés. Nous allons l’y accompagner », a-t-il dit.



Et d'annoncer que dans le cadre du nouveau programme de l’UNICEF, des stratégies transformatrices permettront d’aller encore plus loin.



Le nouveau directeur régional de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, de nationalité béninoise, est en service depuis le mois de février 2024 à Dakar, au Sénégal. Il a promis de soutenir les gouvernements afin d'accélérer les résultats pour faire progresser les droits de l'enfant dans les 24 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre.