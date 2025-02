Égypte : le président Abdel Fattah El-Sisi reçoit son homologue de Guinée équatoriale

Après sa participation au 38e Sommet de l'Union africaine, le président Obiang Nguema Mbasogo s'est rendu en Égypte où il a été reçu, et a tenu une réunion de haut niveau avec son homologue, le président égyptien Abdel Fattah El-Sisi.



La visite se déroule dans le cadre de The Egypt Energy Show (EGYPES 2025), le salon international de l'énergie qui réunit des pays et des entreprises du secteur du 17 au 19 février, et auquel environ 50 000 participants sont attendus.



Au cours de la rencontre, les deux dirigeants ont souligné la nécessité de continuer à améliorer les relations bilatérales dans l'intérêt des deux peuples et d'explorer des perspectives plus larges de coopération dans un certain nombre de domaines. La réunion a porté sur l'état de la paix et de la sécurité sur le continent africain et sur les moyens de parvenir à la stabilité sur le continent.



Les deux présidents ont exploré des mécanismes permettant de renforcer la collaboration au sein de l'Union africaine et de relancer ses divers programmes pour promouvoir l'action africaine commune. Ils ont également réaffirmé leur attachement à une action unifiée pour protéger les intérêts de l'Afrique dans les instances internationales.