Expansion du terrorisme : la France inquiète pour le Tchad

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a averti dimanche que des groupes terroristes dans la région du Sahel, notamment liés à l'organisation Daesh, sont en train de former un "arc" vers le Tchad et le Nigeria qui pourrait "s'étendre" au Moyen-Orient.



"Cette menace est là, permanente et il y a un arc de groupes terroristes qui est en train de se constituer", a-t-il déclaré dans l'émission d'une radio française.



Le groupe Etat islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP), faction du groupe nigérian Boko Haram affiliée à l'EI, multiplie les attaques dans le nord-est du Nigeria. Il a récemment revendiqué l'attaque d'Inates dans laquelle 71 soldats nigériens ont trouvé la mort le 10 décembre, à la frontière avec le Mali, explique l'AFP.



"Il y a les risques d'extension de ces groupes terroristes vers le Tchad, vers le Nigeria. [...] Des groupes terroristes fonctionnent également en Libye. Tout cela fait un arc des groupes terroristes qui peuvent remonter jusqu'au Levant", a souligné Jean-Yves Le Drian.