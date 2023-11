Football : AFREXIMBANK sponsorise le concours africain de football freestyle organisé par Feet 'N' Tricks

Feet 'N' Tricks, le plus grand promoteur du football freestyle en Afrique, a annoncé qu’AFREXIMBANK sera le principal sponsor de son très attendu tournoi Freestyle Connect Africa 2023 qui se tiendra le 14 novembre 2023 au Caire, en Égypte.



Ce tournoi très attendu est organisé en partenariat avec la World Freestyle Football Association (WFFA) et sera présenté lors de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023). Cet événement de football freestyle haut de gamme réunira 16 athlètes de haut niveau issus de neuf (9) pays africains.



Freestyle Connect Africa 2023 fera partie de la Foire commerciale intra-africaine (IATF2023), organisée par AFREXIMBANK, en collaboration avec l’Union africaine et l’AFCFTA.



Du 9 au 15 novembre, le thème de l’IATF de cette année, intitulé « Un peuple, uni dans la culture, créant pour le monde », résonne avec l’unité et la créativité. Ce thème souligne l’importance de l’unité africaine et la puissance de son riche patrimoine culturel pour forger un avenir meilleur.



Valentine Ozigbo, Président de Feet 'N’ Tricks, alors qu’il s’exprimait devant la presse sur l’importance du tournoi, a déclaré : « Nous sommes heureux d’accueillir notre sponsor pour 2023, AFREXIMBANK, une institution créée pour améliorer et unifier l’Afrique ».



« Nous sommes fiers que le sponsoring d’AFREXIMBANK et notre partenariat avec la World Freestyle Football Association (WFFA) élèvent le niveau du football freestyle en Afrique.



« Freestyle Connect Africa est une plateforme qui rassemble les talents sportifs et la créativité dans la compétition et la célébration et notre partenariat avec AFREXIMBANK et WFFA témoigne de la croissance et de l’amour pour ce sport à travers le continent. Nous sommes très heureux de présenter les talents africains sur une plateforme aussi prestigieuse.



« Nous sommes également ravis d’annoncer que le sensationnel Iya Traoré, freestyler détenteur du record du monde Guinness, apportera son talent artistique impressionnant en matière de football à Freestyle Connect Africa 2023, depuis les rues animées de Paris.



« Il sera rejoint sur scène par Raquel Benetti, virtuose brésilienne du freestyle et détentrice du record du monde Guiness, dont les talents époustouflants avec le ballon rond lui ont valu une reconnaissance mondiale et des fans dévoués ».



Daniel Wood, cofondateur et responsable des partenariats à la WFFA, a ajouté : « Le football freestyle n’est pas seulement un sport ; c’est un art, une culture et une langue qui nous unit tous. Le Freestyle Connect Africa 2023 au Caire promet d’être une démonstration spectaculaire de talents et nous sommes fiers de voir nos athlètes briller sur une plateforme aussi grandiose.



« L’Afrique est un vivier de talents en football freestyle et des événements comme ceux-ci amplifient la portée mondiale de ce sport. WFFA est ravie de collaborer avec Feet 'N' Tricks pour ce qui promet d’être un spectacle inoubliable ».



DLK Clothing Signatures, une entreprise de fabrication de vêtements et de chaussures de renommée internationale établie à Abuja, au Nigeria, et la Fondation VCO, l’une des principales organisations à but non lucratif du Nigeria, sont les co-sponsors du tournoi Freestyle Connect Africa 2023. La marque DLK sera présente à la Foire commerciale IATF2023.



Alors que les préparatifs pour l’événement s’accélèrent, les fans de tout le continent et d’ailleurs attendent avec impatience un spectacle palpitant de compétences et de passion sur le terrain.