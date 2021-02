G5 Sahel : les chefs d'État annoncent un Prix pour la promotion de la culture de la paix

Les chefs d'État du G5 Sahel ont décidé mardi de mettre en place un prix dénommé "Prix du Sahel pour la promotion de la culture de la paix". Il sera décerné aux individus, institutions ou organismes publics, privés ou de la société civile ayant le mieux oeuvré pour la prévention et la résolution des conflits, pour la culture de la paix et de la tolérance entre les communautés dans l'espace Sahel.



Il s'agit d'une initiative du président de la République Islamique de Mauritanie. Le conseil des ministres et le secrétariat exécutif du G5 Sahel vont travailler sur la mise en place des mécanismes de ce prix.



La 7ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'État du G5 Sahel s'est tenue le 15 février 2021 à N'Djamena.