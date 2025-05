Gabon : Séraphin Moundounga nommé Vice-Président de la République

Né le 29 février 1964 à Tchibanga, dans la province de la Nyanga, Séraphin Moundounga est une figure politique gabonaise expérimentée. Son parcours inclut un mandat de député à l'Assemblée nationale, où il a exercé la fonction de Questeur, avant de rejoindre le gouvernement en 2010.





Il a notamment été ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de 2010 à 2014, puis ministre de la Justice, Garde des Sceaux et deuxième vice-Premier ministre de 2014 à 2016.





Un tournant dans sa carrière politique survient en septembre 2016 lorsqu'il démissionne de ses fonctions gouvernementales et quitte le Parti démocratique gabonais (PDG) pour protester contre la réélection contestée d'Ali Bongo Ondimba. Cette prise de position l'a conduit à un exil en France qui a duré sept ans.



En octobre 2023, suite au renversement du régime d'Ali Bongo, il est rentré au Gabon et a été nommé président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) de la Transition, fonction qu'il occupait jusqu'à sa récente nomination à la vice-présidence.