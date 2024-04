Gabon : le président Touadera a assisté au lancement du Dialogue national inclusif

La cérémonie d'ouverture du Dialogue national inclusif a été lancée ce le 2 avril 2024 au Palais des Sports de Libreville, en présence d'un invité d'honneur, le Pr Faustin Archange Touadera, président de la République Centrafricaine, président en exercice de la Conférence des chefs d'Etat de la CEMAC, facilitateur dans la crise gabonaise.



Cette cérémonie haut en couleurs, présidée par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la Transition gabonaise, a réuni des milliers de personnes au Palais des Sports de Libreville, au rang desquels les membres du Comité pour la Transition et la Restauration des Institutions (CTRI), les membres du gouvernement, les représentants des missions diplomatiques, des partis politiques et de la société civile.



Le président de la République gabonaise a commencé par installer officiellement le président du bureau du Dialogue national inclusif, Mgr Jean-Patrick Iba-Ba qui a prononcé son premier discours en tant président du DNI.



Le président de la République Centrafricaine, facilitateur de la CEEAC a pris la parole pour exprimer au nom des chefs d'Etat de la CEEAC, sa joie de participer à cette cérémonie d'ouverture du DNI qui ouvre la voie à la définition d'une nouvelle République gabonaise.



Cet évènement, sur lequel tout le peuple fonde beaucoup d'espoirs, est historique et restera à jamais dans le cœur des Gabonais.



C'est autour du général Brice Clotaire Oligui Nguema d'inviter l'assistance à observer une minute de silence, avant de saluer la mobilisation populaire, de saluer l'implication personnelle du facilitateur de la CEEAC dans ce processus, pour exprimer ensuite sa confiance dans la réussite de ce dialogue ouvert du 2 au 30 avril 2024.



Il a déclaré ouvert le Dialogue national inclusif qui se tiendra dans les locaux du Stade de l'Amitié d'Angondje, dans les périphéries de Libreville. Une visite guidée des infrastructures prévues à cet effet a été organisée à l'attention du président de la République Centrafricaine, juste après la cérémonie d'ouverture.



Le Pr Faustin Archange Touadera peut rentrer au pays avec le sentiment d'avoir contribuer efficacement à la construction de cette communauté sous-régionale que tout le monde veut apaisée et prospère.