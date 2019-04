Génocide rwandais : Denis Sassou N'Guesso invité à la commémoration du 25 ème anniversaire

La discrimination rwandaise entre Hutus et Tutsis, qualifiée d’ethniste par des spécialistes, avait atteint le point culminant, avec le déclenchement du massacre des Tutsis, le 07 avril 1994. D'une durée de cent jours, ce fut le génocide le plus rapide de l'histoire et celui de la plus grande ampleur quant au nombre de morts par jour. Selon l’ONU, il y a eu environ 800.000 morts, pendant le génocide rwandais. Il eut aussi plusieurs rwandais qui ont quitté le pays pour se réfugier dans les pays voisins.



La République du Congo est parmi les pays ayant accueilli le plus grand nombre de rwandais qui avait fui les atrocités dans leur pays, en 1994. En ces temps de souvenir, la présence du président Denis Sassou-N’Guesso à Kigali marque, sans conteste, sa solidarité avec les autorités et le peuple rwandais. C’est aussi, sans doute, un soutien moral aux autorités rwandaises dans leur volonté de cicatriser les plaies de la barbarie que leur pays a connue.



Par ailleurs, le Congo et le Rwanda entretiennent d’excellentes relations. En témoignent, les fréquents échanges de délégations au haut niveau entre les deux pays.