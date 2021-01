Ghana : l'ambassade de France à Accra inaugurée

Une coopération dans plusieurs domaines



Une soixantaine d’entreprises françaises sont présentes au Ghana participent à l’emploi de plus de 30 000 personnes et à l’activité de plus de 60 000 sous-traitants. Elles recrutent, emploient, promeuvent des talents ghanéens et développent des politiques de responsabilité sociale et environnementale qui bénéficient aux communautés : projets environnementaux (nettoyages de plages, pouponnières de tortues de mer, plantations, sensibilisation, constructions durables) ; formation et empowerment ; promotion des femmes.



Depuis 2014, les entreprises françaises présentes au Ghana sont rassemblées au sein de la Chambre de Commerce et d’Industrie France Ghana (CCIFG). Celle-ci accompagne aussi les entreprises cherchant à approfondir leurs relations commerciales avec le Ghana. En 2019, les échanges commerciaux entre la France et le Ghana s’élevaient ainsi à 665 M EUR.