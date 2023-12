Guinée Bissau : La Cédéao condamne fermement la tentative de coup d’état

La Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao) a annoncé dans un communiqué publié ce samedi 2 décembre 2023 qu’elle a « appris avec une profonde préoccupation la violence qui a éclaté à Bissau dans les premières heures du vendredi 1er décembre 2023 ».



La Cédéao « condamne fermement la violence et toutes les tentatives visant à perturber l'ordre constitutionnel et l'état de droit en Guinée-Bissau » et « demande en outre que les auteurs de l'incident soient arrêtés et poursuivis conformément à la loi ». Elle exprime par ailleurs sa pleine solidarité avec le peuple et l'autorité constitutionnelle de la Guinée.



Selon les médias locaux, des éléments de la garde nationale ont tenté jeudi 30 novembre au soir de libérer des responsables gouvernementaux qui se trouvaient en garde à vue avant de se retrancher dans une caserne. Des tirs nourris ont été entendus vendredi 1er décembre en matinée.