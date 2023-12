Guinée : Djoma TV retirée du bouquet Canal + « sur instructions des autorités guinéennes »

« Sur instruction des autorités guinéennes, Canal+ a procédé au retrait hier à 17h40 de Djoma TV de son bouquet sans aucun préavis ni information », a indiqué Kalil Oularé, le directeur général de cette télévision selon le site Mosaïque Guinée.



« Nous avons adressé une correspondance pour comprendre les motivations d’une telle décision de Canal+, pas de réponse », a-t-il ajouté selon le journal.



« A en croire Kalil Oularé, Djoma média est à jour de toutes ses factures à l’ARPT (Autorité de Régulation des Postes et Télécommunications) et aucune procédure judiciaire n’est engagée à ce jour contre ce média et surtout aucune sanction de la HAC (Haute Autorité de la Communication) ne lui a été signifiée en ce qui concerne un quelconque dérapage de ses journalistes », a relevé le journal.