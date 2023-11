Guinée/ Évasion à la maison centrale de Conakry : le bilan provisoire fait état de 9 morts

Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, Yamoussa Conté, a relevé dans un communiqué ce lundi 6 novembre 2023 que le bilan provisoire remonté par les parquets d’instance compétents, les structures sanitaires et les services d’enquête est de neuf morts.



« Six blessés par armes à feu, hospitalisés au CHU de Donka dans les services de Traumatologie et chirurgie viscérale ; deux dépôts de corps à la morgue du CHU de Donka de victimes à bord d’une ambulance au niveau du pont 8 Novembre; trois dépôts de corps à la morgue de l’hôpital régional de Conakry (Enta-Nord), de personnes non identifiées parmi les assaillants au cours des échanges de tirs avec les forces de défense et de sécurité dans leur fuite au quartier Samatran ; quatre (04) corps de victimes parmi les forces de défense et de sécurité ont été déposés à la morgue du CHU Ignace DEEN», a-t-il détaillé.



Outre ce bilan provisoire, Yamoussa Conté ajoute que plusieurs engins roulants et des armes de guerre ont été saisis en lien avec les faits d’assassinat et complicité.