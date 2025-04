Guinée équatoriale : le vice-président demande la réforme des logements

Lundi 31 mars 2025, la commission qui s'est rendue en Chine pour vérifier la qualité du matériel de construction nécessaire à la rénovation des logements sociaux de Malabo et Bata a rencontré le vice-président pour lui donner l'information à ce sujet. Cette commission est dirigée par les Travaux Publics, GEprojets, China Dalian et la société de surveillance.



Au cours de la réunion, la commission a présenté les documents qu'elle a choisis pour ces travaux de réforme. Selon les informations qu'ils ont fournies, il ne manque plus que la vérification des fiches techniques que GEprojets est déjà en train d'analyser. Après des informations détaillées sur le matériel et leurs qualités respectives, le vice-président a chargé GEprojets d'accélérer les travaux, afin que la sélection des matériaux soit approuvée cette semaine et que la commande soit passée.



Le ministère des Travaux publics et des GEProjets disposent donc de cinq jours pour approuver le type de matériel que la société China Dalian devra acheter pour la réhabilitation des logements sociaux. L'idée de Nguema Obiang Mangue est que les travaux reprennent le plus rapidement possible parce que la population est déjà impatiente de rentrer chez elle.



Dans la même ligne, il s’agit de veiller à l'achèvement des travaux en cours dans le pays. Le vice-président de la République a autorisé les départements du secteur à lancer un appel d'offres international pour la finition de la construction de l'autoroute Malabo-Luba.



Après la publication officielle, les entreprises auront trois semaines pour soumettre leurs offres respectives. À l'issue de la réunion, Nguema Obiang Mangue a ordonné aux ministères sectoriels d'identifier les terrains de l'État afin d'éviter l'occupation illégale que font de nombreux citoyens pour construire leurs maisons privées.