Mali : Le Président de la Transition reçoit les Ministres de l'Enseignement supérieur de l'AES

Cette rencontre faisait suite aux travaux ministériels tenus à Bamako, axés sur les défis et perspectives de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au sein de l'espace confédéral. La délégation était menée par le Professeur Bouréma KANSAYE, Ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique de la République du Mali.







Évaluation des défis et perspectives communes



À l'issue de l'audience, le Professeur Saïdou MAMADOU, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique de la République du Niger, a souligné que la rencontre de Bamako avait permis de dresser un état des lieux des problématiques majeures du secteur.







« Il s'est agi pour nous d'évaluer les défis communs en matière d'enseignement supérieur et de recherche, d'explorer des perspectives d'évolution et de poser les bases d'un cadre de concertation efficace entre nos États membres », a-t-il déclaré.







L'enseignement supérieur, levier de développement pour l'AES



Prenant la parole au nom de ses pairs, M. Adjima THIOMBIANO, Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du Burkina Faso, a exprimé sa reconnaissance au Président de la Transition pour l'attention portée à cette initiative stratégique. Il a rappelé que le thème central de la conférence de Bamako portait sur « La contribution de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique au développement stratégique de la Confédération des États du Sahel ».







« Nous œuvrons actuellement à la mise en place de projets communs visant l'harmonisation des pratiques académiques et la création de pôles d'excellence à l'échelle confédérale », a-t-il précisé. Il a également souligné la volonté partagée de faire de l'enseignement supérieur un levier essentiel pour le développement intégré de l'AES.