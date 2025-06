Tchad : incidents au canton Molou, la société civile exige justice et renforcement de la sécurité

Dans une déclaration publique, le porte-parole de la POSOC a présenté les sincères condoléances de la plateforme aux familles endeuillées ainsi qu’à l’ensemble du peuple tchadien. Il a imploré la miséricorde divine pour les défunts et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.



La POSOC condamne avec la plus grande fermeté cet acte barbare, qui a coûté la vie à plusieurs citoyens innocents. Elle se dit profondément préoccupée par la recrudescence des braquages à main armée dans la province du Ouaddaï, une situation qui menace la sécurité des populations et installe un climat de peur généralisée.



Face à ces violences répétées, la plateforme rappelle que la prévention et l’anticipation sont des responsabilités majeures dans la gestion des crises locales. Elle appelle les autorités à identifier, arrêter et traduire en justice les auteurs et leurs complices, sans tolérance ni complaisance.



La POSOC recommande par ailleurs l’installation de postes de sécurité dans les zones à haut risque afin d’assurer la protection des citoyens et de leurs biens.



Enfin, la plateforme exhorte le gouvernement à revoir les critères de nomination des responsables exécutifs locaux, afin de garantir la présence de cadres compétents et aptes à gérer efficacement ce type de situation.