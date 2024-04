Guinée : le ministre Secrétaire Général de la Présidence lance un atelier sur la réforme institutionnelle

Pendant quatre jours, les participants échangeront sur les fondements essentiels d’un texte cohérent et harmonisé, conformément à la vision de rectification institutionnelle prônée par le Président de la République, le Général Mamadi Doumbouya. Cette initiative de l’Inspection Générale d’État, en collaboration avec la Direction Nationale de la Réforme Administrative et l’Union Européenne, symbolise un engagement fort en faveur de la transparence et de l’efficacité dans la gestion des affaires de l’État.



Dans un contexte de refondation de l’État et de lutte contre la corruption, le renforcement des capacités des acteurs du contrôle d’État demeure une priorité absolue. Des formations théoriques et pratiques dispensées par Expertise France offriront aux participants les outils nécessaires pour mener à bien leurs missions de contrôle et garantir une gestion rigoureuse des ressources publiques.



Parmi les sujets principaux de cet atelier, la protection des inspecteurs en mission et la fourniture d’outils professionnels pour une inspection de qualité occuperont une place centrale. Cette première étape marque le début d’une série de formations destinées à habiliter pleinement les agents contrôleurs dans leur combat contre toute forme de mauvaise gestion des ressources de l’État. Ces efforts témoignent d’une volonté collective de bâtir des institutions robustes et transparentes, essentielles à la prospérité et au développement durable de la Guinée sous le leadership du Président Mamadi Doumbouya.