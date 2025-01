Guinée : projet Simandou, signature du contrat d’acquisition du second lot de locomotives

Après la signature en juillet 2024 du contrat d’acquisition du premier lot de locomotives entre WABTEC et Rio Tinto pour les blocs 3 et 4 au compte de la Compagnie du TransGuinéen (CTG), Winning Consortium Simandou (WCS) et WABTEC ont à leur tour signé ce mardi 28 janvier 2025, le contrat pour le second lot de locomotives pour les blocs 1 et 2.



Cet événement qui marque l’une des dernières lignes droites pour l’amorçage de la production du minerai de fer, s’est tenu sous la haute autorité du ministre, secrétaire général de la présidence le général Amara Camara et du ministre directeur de cabinet de la Présidence, et Djiba Diakité, président du comité stratégique de Simandou ainsi que les membres du comité stratégique.



L’ensemble des partenaires du mégaprojet du Simandou réunis au sein de la joint-venture, la compagnie du TransGuinéen (CTG), étaient représentés à travers leurs hauts dirigeants. En l’occurrence Winning Consortium Simandou et ses actionnaires Winning International Group, China Baowu et Weiqiao Group ; Rio Tinto Simfer et l’américain Wabtec, le fournisseur des locomotives de la Compagnie du TransGuinéen (CTG).



Les représentants étatiques de la Grande Bretagne et des Etats-Unis ont également rehaussé la cérémonie de leur présence. Avant la signature officielle du contrat d’acquisition des 65 nouvelles locomotives locomotives du TransGuinéen, entre WABTEC Corporation et WCS, les hauts dirigeants de Winning Consortium Simandou, RioTinto-Simfer, China Baowu, Wabtec ont en substance, salué l’aboutissement d’un processus laborieux et une synergie d’action entre l’ensemble des parties prenantes du projet.



Les dirigeants de WCS et Rio Tinto ont reconnu unanimement le soutien et le volontarisme patriotique des hautes autorités du pays, en premier le chef de l’État, le général Mamadi Doumbouya qui a permis d’accélérer la construction des infrastructures et de poser les jalons essentiels pour parvenir à la production annoncée pour fin 2025.



Le ministre directeur de cabinet de la Présidence, président du comité stratégique du projet Simandou, Djiba Diakité, soutient en substance que la signature du contrat d’acquisition des locomotives de la CTG témoigne de l’engagement des pays partenaires, en particulier les États-Unis et la Grande Bretagne envers la volonté du Président de la République le général Mamadi Doumbouya de concrétiser le projet Simandou, qui constituera le socle du développement socio-économique de la Guinée.



D’après le président du comité stratégique du Simandou, ces contrats ne sont pas seulement des accords économiques, mais aussi et surtout un moyen de renforcer par ailleurs la coopération économique avec les Etats-Unis, la grande Bretagne, et le Chine, représentés respectivement dans ce mégaprojet par Wabtec et Rio Tinto et Winning Consortium Simandou et ses actionnaires Baowu et Weiqiao Group.



Ce contrat de fourniture entre Wabtec et WCS du second lot de locomotives de type ES43ACi reconnues pour leur efficacité énergétique et leur performance dans des environnements à haute température est d’une valeur de 248 millions de dollars US. Ces locomotives transporteront le minerai de fer de haute qualité de Simandou, sur une voie ferrée multi-usagers de plus de 650 km, des deux mines vers le port de Moribayah, à Forécariah.



Le mégaprojet Simandou revêt une importance stratégique pour les différentes parties prenantes, notamment l’État guinéen, qui bénéficiera de retombées économiques significatives en termes de création d’emplois, de recettes fiscales et de développement d’infrastructures clés permettant de connecter les 4 régions du pays et de générer de nouvelles opportunités pour les populations locales.



La nouvelle stratégie de contenu local dans la vision du programme Simandou 2040, vient renforcer le dispositif pour capter de la valeur ajoutée.