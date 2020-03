Ibrahim Moussa Youssouf devient ambassadeur du "Club des dirigeants Maroc" au Tchad

Le tchadien Moussa Youssouf Ibrahim a été officiellement nommé ambassadeur du "Club des dirigeants Maroc" au Tchad, a annoncé lundi le PDG de Sopratel-Digital-Agitech, Driss Drif.



Il lui a souhaité la bienvenue et "bon courage pour sa nouvelle mission et le rayonnement" du club.



Doctorant en gestion, Ibrahim Moussa Youssouf est le CEO de Senghor Consulting. Il est enseignant-chercheur à l'Université de N'Djamena, ex-conseiller du ministère tchadien en charge de la jeunesse, président de l'association des anciens lauréats tchadiens et amis du Maroc au Tchad (ALTAM), et membre du Centre d'études pour le développement et la prévention de l'extrémisme (CEDPE).



Il est également l'auteur du guide pratique de l'entrepreneuriat du Tchad.



Le Club des Dirigeants est un réseau des chefs d’entreprises et dirigeants, issus de tous secteurs d’activité, qui développent leur réseau de manière qualitative, sécurisée et efficace.



Il s'affirme comme un espace de rencontres qui favorise les échanges entre entrepreneurs, les synergies et les signatures de nouvelles affaires.



Moussa Youssouf Ibrahim mettra à profit son rôle d'ambassadeur pour consolider les relations Tchad-Maroc mais surtout renforcer l'axe économique et les opportunités d'investissement à l'effet de contribuer au développement du Tchad.