Tchad : le ministre de l'Aménagement accélère les travaux de la digue du 9ème arrondissement

Une visite sur la digue de Walia, dans le 9ème arrondissement de la ville de Ndjamena a permis au ministre de l'Aménagement du territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat, Mahamat Assileck Halata et l'équipe du bureau de contrôle, de constater l'avancement des travaux de construction et de réaménagement de ce site ce 3 juillet 2025, et ainsi apporter des orientations.



Le ministre a salué l'engagement des techniciens de son ministère et du bureau de contrôle, pour leur suivi rigoureux des travaux en cours sur la digue, un élément crucial de la stratégie nationale de prévention des inondations.



Une visite d'inspection approfondie du site a permis de constater l'avancement des opérations. Bien que certaines sections des travaux soient déjà achevées, d'autres sont toujours en cours, notamment celles qui avaient été endommagées lors des inondations dévastatrices de 2024.



Pour remédier à ces dégradations persistantes, le groupe ANDA, une entreprise spécialisée dans les travaux de construction et de réfection, a été officiellement mandatée pour intégrer ces réparations spécifiques dans son cahier des charges.



Lors de cette visite, le ministre Mahamat Assileck Halata a donné des instructions claires aux techniciens du ministère : ils devront retourner sur le terrain le 15 juillet prochain. L'objectif de cette nouvelle inspection est de vérifier l'état d'avancement des travaux, et de s'assurer que les observations et recommandations précédentes ont bien été prises en compte par les équipes sur site.



L'urgence est de mise, car l'achèvement de l'ensemble de ces travaux est impératif d'ici la fin juillet 2026. Ces différentes interventions sont stratégiques et visent à anticiper, et à contenir efficacement la montée des eaux, un défi récurrent pour de nombreuses communautés à travers le pays.



La diligence dans l'exécution de ce projet est essentielle pour protéger les populations et les infrastructures des risques d'inondations futures, a conclu le ministre.