Innovation : une bourse d'études de 1.3 millions FCFA offerte aux étudiants

La startup Trendhim offre une bourse de 2000 € (soit environ 1.311.200 F CFA) à des étudiants, qu’ils soient en Licence ou Master ou tout autre type de formation et suivant un cursus touchant de près ou de loin au monde du design, du numérique, de la mode, ou encore du marketing ou plus généralement du commerce.Les étudiants en doctorat peuvent également postuler pour obtenir cette bourse.Afin d'être pris en compte, votre domaine d'études ou le projet pour lequel vous cherchez à lever des fonds doit être en relation avec le commerce électronique. Le postulant doit proposer un projet d’environ 2 pages, budget à l’appui, et d’une idée innovante pour un site e-commerce.La date limite pour s'inscrire est le 1er décembre 2019.