COMMUNIQUE Interoute accompagne la montée en puissance en Europe d’un acteur de l’Internet mondial

Interoute fournit plus de 1000 kilomètres de fibre noire dans le sud-ouest de l’Europe

Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, annonce avoir été sélectionné par un acteur de l’Internet international pour fournir 1000 kilomètres de fibre noire dans le sud-ouest de l’Europe.



Pour accompagner la croissance de la demande des utilisateurs européens, la nouvelle capacité fournie par Interoute apportera une assurance critique pour la plateforme de cet acteur technologique. Elle lui permettra de proposer des performances élevées pour toute une gamme d’opérations applicatives gourmandes en bande passante et impliquant de longs traitements.



Joel Stradling, Directeur de Recherche chez Global Data, déclare : «Interoute se démarque sur le marché avec sa fibre noire vendue en gros. En tant qu’opérateur propriétaire d’un important réseau de données avancé et pan-européen de fibre, sa forte présence en Méditerranée est utile à des sociétés de premier plan et aux géants de l’Internet, pour se rapprocher des systèmes câblés nouveaux ou existants de la région. »

Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute, commente : «Sur un marché très compétitif, nous sommes fiers d’être choisis par des entreprises mondiales avec de fortes demandes en matière de données. Ayant investi des milliards dans l’Internet et le Cloud, nous allons continuer de fournir l’infrastructure sous-jacente nécessaire pour accompagner leurs besoins croissants. »

Les besoins en capacité ne cessant de croître à l’échelle mondiale, l’infrastructure réseau d’Interoute est en mesure de fournir à ses clients et à leurs utilisateurs finaux des solutions fiables et versatiles. Ces clients font appel aux services d’Interoute pour profiter de son empreinte pan-continentale qui relie les quatre coins de l’Europe au reste du monde.





Interoute est propriétaire d’une plateforme de services Cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens de fibre optique long de plus de 72 000 km, comprenant 15 data centres d’hébergement, 17 Virtual Data Centres et 51 centres de colocation. Son réseau avancé de fibre optique est emprunté par des entreprises internationales, des fournisseurs de services mondiaux, des opérateurs mobiles, des gouvernements, des fournisseurs d’accès et des géants de l’Internet, ainsi que par des partenaires de distribution. Il connecte plus de 195 data centres tiers supplémentaires à travers l’Europe, l’Amérique, l’Afrique, l’Asie, le Moyen-Orient et des partenaires réseaux dans le monde entier. Sa plateforme de TIC unifiées entièrement disponible sous forme de services se montre attractive pour les entreprises qui cherchent de la connectivité et une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données. Avec des bureaux en Europe et aux Etats-Unis, Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.

