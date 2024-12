Tchad : CIMAF-Tchad annonce la réduction des prix de ses sacs de ciment sur l'ensemble du territoire national

Dans le cadre de son engagement en faveur du développement économique et social du Tchad, CIMAF-Tchad annonce une réduction des prix de ses sacs de ciment sur l’ensemble du territoire national. Cette décision, prise malgré les défis liés à l’inflation et aux contraintes logistiques, vise à rendre les matériaux de construction plus accessibles à tous, en particulier aux consommateurs, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers.



CIMAF-Tchad souhaite ainsi répondre aux attentes de ses consommateurs finaux, tout en encourageant une urbanisation durable et en soutenant les projets locaux dans les domaines de l’habitat, des infrastructures et de l’entrepreneuriat. Par cette initiative, la société réaffirme son rôle de partenaire de confiance des bâtisseurs du Tchad.



Nous remercions l’ensemble de nos consommateurs pour leur fidélité et les assurons de notre détermination à accompagner chacun dans la réalisation de ses projets.



Pour plus d’informations, veuillez contacter notre service clientèle au (+235) 99 01 71 75).