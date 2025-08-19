Tchad : installation des membres du comité de pilotage du Forum international sur la sécurité

La cérémonie d'installation des membres du comité de pilotage et du comité technique s'est déroulée le lundi 18 août 2025, au ministère des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'étranger.



Cet événement qui a réuni les autorités sécuritaires et publiques, les partenaires internationaux, et les organisations de la société civile, revêt une importance capitale.



Le président du comité de pilotage du Forum de N’Djamena sur la sécurité, la paix et la défense, Ahmat Akhabache, par ailleurs ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, a indiqué que cette installation consacre officiellement la mise en place des membres du comité des pilotages qui auront la lourde, mais noble responsabilité de piloter, de coordonner et de superviser l'ensemble des activités préparatoires et opérationnelles de ce Forum.



Ils auront également pour mission principale, la mise en œuvre des décisions stratégiques, de superviser les préparations des activités, de garantir la stratégie et la collaboration entre les acteurs impliqués, ainsi que de veiller à ce que chaque étape respecte le standard, la transparence et l'efficacité attendus.



Le 2ème vice-président du comité technique, Laissou Abdelaziz, représentant le chef de l'État, Maréchal Mahamat Idriss Deby Itno, dans son discours de clôture, a rappelé l'importance de ce Forum, qui, dit-il, permettra d'aborder avec lucidité et sérieux, les questions de sécurité territoriale, la lutte contre le terrorisme, la gestion de crise et la coopération régionale.



« En tant que garant de la sécurité, le président de la République Mahamat Idriss Deby Itno Itno, entend faire de la paix et la sécurité, une priorité nationale absolue », a estimé Laissou Abdelaziz. Le Forum de N’Djamena se veut une plate-forme crédible, inclusive et porteuse de solutions concrètes aux défis sécuritaires sous-régionaux et continentaux.



Cette mission bien qu'exigeante, entend faire de ce Forum, un événement de référence et un véritable instrument de la promotion de la paix, de la sécurité et de la coopération régionale, selon des autorités sécuritaires. En somme, le Forum international de N’Djamena sur la sécurité, la paix et la défense mettra également en lumière l'engagement du Tchad dans la sous-région, comme un acteur de paix et de stabilité.