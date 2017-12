COMMUNIQUE Interoute s'impose aux World Communication Awards pour la deuxième année consécutive

Sa Plateforme Digitale pour les Enterprises remporte le prix de l’Infrastructure Cloud 2017

Paris, 7 décembre 2017 – Interoute, fournisseur de réseau et de Cloud mondial, a remporté le prix de l’Infrastructure Cloud pour la deuxième année consécutive lors de la cérémonie annuelle des World Communications Awards.



Cette cérémonie s’est déroulée à Embankment Gardens à Londres le 28 novembre 2017. Les World Communications Awards sont reconnus dans le secteur des télécommunications, les prix étant atribués par un panel d’experts et d’universitaires de la profession.



La Plateforme Digitale pour les Enterprises d’Interoute a été reconnue gagnante par le jury qui a loué l’intérêt de son SDN (Software Defined Network), optimisant l’accès à toutes les applications, qu’elles soient hébergées dans un data centre ou dans le Cloud.



Un porte-parole des World Communications Awards a révélé que « de nombreux membres du jury des WCA ont attribué à Interoute le maximum de points dans cette catégorie. Les juges ont déclaré que la Plateforme Digitale pour les Enterprises d’Interoute constituait une belle mise en application de SDN et un bon usage de la technologie, offrant une haute performance et une solution flexible à grande échelle. »



« Je me réjouis de voir le leadership technologique d’Interoute récompensé pour la deuxième année consécutive en tant que meilleure infrastructure cloud, grâce à ce prix délivré par des professionnels du secteur. » déclare Bruno Boucq, Directeur Général France d’Interoute. « La Plateforme Digitale pour les Enterprises d’Interoute a encore de belles perspectives devant elle pour l’année à venir puisque nous continuons de bâtir la couverture de notre réseau et notre portefeuille Interoute Edge sur notre plateforme Cloud IaaS mondiale. Notre objectif est toujours de créer les services les plus rapides et les plus efficaces pour nos clients entreprises. »





À propos d’Interoute

Interoute est propriétaire d’une plateforme de services Cloud mondiale et de l’un des plus importants réseaux européens comprenant 15 data centres d’hébergement, 17 Virtual Data Centres, 33 centres de colocation et des connexions avec plus de 206 autres data centres chez ses partenaires en Europe.

L’innovation faisant partie de son ADN, Interoute a bâti une plateforme digitale privée dédiée aux entreprises.

L’intégralité de son offre de services pour une IT unifiée, s’adresse aux multinationales ainsi qu’aux plus grandes entreprises de télécommunications mondiales, aux états et aux universités. 26 des 30 plus grands opérateurs de télécommunication mondiaux utilisent le réseau Interoute.

Interoute accompagne ses clients dans leur transformation digitale en apportant l’infrastructure hybride permettant l’agilité, la souveraineté et le contrôle des données, tout en réduisant les coûts.

Sa stratégie pour une IT unifiée se montre attractive pour les entreprises qui cherchent une plateforme sécurisée, évolutive et sans contrainte, sur laquelle elles puissent construire leurs services voix, vidéo, informatique et données, et pour les fournisseurs de services Internet désirant une haute capacité internationale pour leur infrastructure et le transfert de données. Interoute possède et gère également 24 réseaux métropolitains majeurs parmi les plus grands centres d’affaires européens.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.interoute.fr

Suivez-nous sur twitter : https://twitter.com/Interoute_fr







