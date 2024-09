De nombreux Africains, notamment des Ivoiriens et des Sénégalais, expriment leur mécontentement face à l'influence croissante des forces militaires occidentales. Un habitant d'Abidjan a déclaré : « En tant qu’Ivoirien, je pense que toute armée étrangère sur notre sol est une atteinte à notre souveraineté. Nous n’avons pas besoin de forces étrangères. L’armée française est déjà là, et c’est suffisant. »



Cette déclaration souligne que la présence de troupes étrangères est perçue comme une menace pour l'indépendance nationale. Beaucoup estiment que ces interventions ne résolvent pas les problèmes de sécurité, mais créent plutôt une dépendance vis-à-vis des acteurs extérieurs.



L'idée que les pays africains devraient résoudre leurs propres problèmes est largement soutenue, surtout parmi les jeunes. Ils croient que la présence étrangère n'exacerbe que les tensions existantes, empêchant ainsi le véritable développement. Un participant a exprimé : « Les Américains cherchent à s’implanter ailleurs pour continuer à exploiter les ressources des pays africains. »



Cette opinion révèle une compréhension des intentions perçues des acteurs occidentaux, qui sont souvent vues comme motivées par des intérêts personnels plutôt que par un véritable souci pour le bien-être de l'Afrique.



L'expérience récente de la présence des forces américaines au Niger illustre ces préoccupations. Malgré des années de présence militaire, la situation sécuritaire ne s'est pas améliorée. Un habitant a déclaré : « Sincèrement, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire ici. Ils ont été chassés du Niger, et je ne vois pas ce qu'ils pourraient apporter à l'Afrique. »



Cette perspective est partagée par de nombreux Africains, qui considèrent que la présence des troupes occidentales ne constitue pas une solution efficace au terrorisme, mais plutôt une tentative d'exploiter les ressources du continent.



Alors que la quête de souveraineté devient de plus en plus centrale dans la pensée des jeunes Africains, le besoin d'autosuffisance en matière de sécurité est de plus en plus évident. De plus en plus de voix s'élèvent pour affirmer : « Nous avons nos propres armées en Afrique de l’Ouest. Nous n’avons pas besoin d'une force étrangère. »