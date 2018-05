AFRIQUE L’Afrique du Sud se dit prête à accueillir l’Africa Investment Forum 2018

Johannesburg, Afrique du Sud, le 7 mai 2018 - La province de Gauteng, en Afrique du Sud, entérine l’édition 2018 de l’Africa Investment Forum (AIF) de la Banque africaine de développement, la qualifiant d’initiative d’envergure mondiale seule à même de transformer le paysage du développement du continent.



Du 7 au 9 novembre 2018, la province de Gauteng accueillera ce forum pour l’investissement en Afrique, le premier du genre, en son Palais des Congrès de Sandton, à Johannesburg.



« L’Africa Investment Forum l’investissement en Afrique est bien plus qu’un forum, a déclaré le Premier ministre de la province d’accueil, David Makhura, à l’issue d’une rencontre avec le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, à Johannesburg. Nous, Africains, en avons assez des discussions sur les investissements après lesquelles rien ne se passe. La Banque africaine de développement fait un excellent travail en travaillant avec les autres partenaires de développement multilatéraux, les fonds de capital-investissement, le secteur privé et les gouvernements pour stimuler les investissements sur notre continent. Gauteng est prête et enthousiaste à l’idée d’accueillir l’événement, ici, à Johannesburg ».



La Banque africaine de développement fera l’annonce officielle de la tenue de l’Africa Investment Forum, un marché de l’investissement de premier plan, mardi 8 mai, lors d’une importante conférence de presse.



« L’Africa Investment Forum est l’une des meilleures plateformes jamais proposées chez nous, sur notre continent. Merci d’avoir choisi Gauteng et l’Afrique du Sud », a lancé David Makhura.



Lors d’une réunion avec la délégation de la Banque, le ministre sud-africain des Finances, Nhlanhla Nene, a quant à lui déclaré : « L’Africa Investment Forum est en effet le marché de l’investissement en Afrique. Nous ne doutons pas qu’il aura l’effet escompté sur le développement. L’Afrique du Sud est non seulement une porte d’entrée pour les investissements sur le continent, mais elle est aussi un investisseur africain de premier plan. Nous vous remercions de nous permettre d’accueillir cette première édition ».



« L’Africa Investment Forum va offrir la plateforme mondiale indispensable pour catalyser les investissements du secteur privé en Afrique, en réunissant promoteurs, investisseurs stratégiques, fonds de capital-risque et fonds de pension, fonds d’investissement souverains et compagnies d’assurance », a argué Akinwumi Adesina.



« L’Afrique doit s’industrialiser de toute urgence », a ajouté le président de la Banque. « Pour que cela puisse se faire, nous devons investir dans les infrastructures. À la Banque africaine de développement, nous nous proposons d’utiliser l’aide pour mobiliser massivement des capitaux privés afin de financer le développement de l’Afrique. L’Afrique n’est pas un continent pauvre. Il jouit de vastes ressources dont on doit simplement libérer le potentiel. Nous voulons que cela soit un marché de l’investissement où conclure des transactions qui aient un impact ».



Selon le Premier ministre de Gauteng, l’Afrique du Sud va avoir besoin de 100 milliards de dollars au cours des dix prochaines années pour développer ses infrastructures. « L’Africa Investment Forum est le lieu où nous voulons réunir des capitaux pour financer des projets. L’Afrique a du potentiel. Les priorités High 5 de la Banque en matière de développement répondent à nos plans économiques nationaux. C’est la meilleure occasion d’harmoniser nos priorités de développement ».



L’Africa Investment Forum est une plateforme ouverte qui a pour objectif de mieux organiser les initiatives entre les institutions multilatérales, les gouvernements et le secteur privé, afin d’accroître la réserve de projets susceptibles de transformer le continent. La Banque travaille avec plusieurs partenaires et acteurs internationaux pour faire de l’Africa Investment Forum le tremplin de la transformation économique du continent.





