AFRIQUE L'Afrique face à une recrudescence inédite des catastrophes climatiques en 2024

Alwihda Info | Par Ismael Ahmat - 21 Février 2025



D’après un article publié par Le Monde, l’année 2024 est marquée par une multiplication sans précédent des catastrophes climatiques en Afrique. Selon les scientifiques, les inondations dévastatrices observées sur le continent sont largement exacerbées par le changement climatique, posant ainsi des défis humanitaires et environnementaux majeurs.

Des inondations d'une ampleur inédite

Les chiffres publiés par le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) sont alarmants : environ 6,9 millions de personnes en Afrique occidentale et centrale ont été affectées par des pluies torrentielles et des inondations au cours de l’année. Ces catastrophes, qui détruisent des milliers d’habitations et anéantissent des récoltes entrières, atteignent un niveau sans précédent.



Bien que l’Afrique ne soit responsable que d’environ 4 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre, elle subit de plein fouet les conséquences du réchauffement climatique. Selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale publié en février 2023, l’année 2024 s’annonce comme la plus chaude jamais enregistrée, succédant à une année 2023 déjà marquée par des records de température. Une manifestation claire du changement climatique D’après Aïda Diongue-Niang, spécialiste du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), l’année en cours se distingue par une augmentation significative des épisodes climatiques extrêmes, notamment en termes d’intensité et de fréquence des précipitations. Cette recrudescence illustre les effets directs du dérèglement climatique sur les régions africaines, renforçant la nécessité de politiques d’adaptation et de réduction des risques. Un appel à une action urgente Face à cette situation critique, les experts appellent à une mobilisation renforcée pour aider les populations vulnérables et pour mettre en place des infrastructures résilientes aux catastrophes naturelles. L'augmentation des financements internationaux et des stratégies d'adaptation sera cruciale pour limiter l'impact du changement climatique sur un continent déjà fragilisé par des problèmes socio-économiques majeurs.



L'Afrique, bien qu'elle contribue faiblement au phénomène du réchauffement global, en subit aujourd'hui les conséquences les plus dramatiques. La prise de conscience et les actions concrètes seront essentielles pour préparer le continent aux défis environnementaux qui l'attendent.





