L'Afrique peut adopter une stratégie internationale de dépistage rapide de masse

La rétention des tests rapides de masse est maintenant une urgence de santé publique qui prolonge la guerre contre COVID-19, disent les experts, et les pays africains peuvent tirer des leçons des expériences en Europe et en Amérique du Nord en ce qui concerne les avantages des tests rapides de masse.



Le Royaume-Uni a été le premier à reconnaître le potentiel à grande échelle et déploie actuellement 400 millions de kits de test rapide de l'antigène à flux latéral, parallèlement à la stratégie de vaccination ainsi qu'aux conseils du public sur les masques, le nettoyage des mains et la distanciation sociale.



Mais le message du test de flux latéral (LFT) se répand rapidement dans le monde entier, comme l'explique David Nabarro, envoyé spécial de l'Organisation mondiale de la santé pour COVID-19 :



"Nous l'avons vu (test rapide de masse) utilisé dans de nombreux endroits différents, en particulier par exemple en essayant de garder les avions libres de personnes ayant le COVID ou en s'occupant d'événements majeurs."



L'utilisation des LFT permettra de garder les économies ouvertes, de sécuriser les systèmes de santé et de permettre au public d'assister aux spectacles et aux événements sportifs, a-t-il ajouté.



Un grand spécialiste américain des tests de masse, le Dr Michael Mina de l'université de Harvard, a insisté sur le fait que les tests rapides de masse avaient été mal compris par certains : "Le Royaume-Uni est l'un des seuls pays à avoir réellement écouté la science et j'ai parlé avec Downing Street de l'intérêt de faire des tests de masse correctement".



L'initiative du gouvernement britannique a ouvert la voie en proposant des LFT, aux travailleurs de santé essentiels, au secteur de l'éducation et aux autorités locales. Cette approche de test rapide de masse pour supprimer la transmission a maintenant été étendue au lieu de travail, via le secteur privé et les groupes industriels. Les premiers à l'adopter au Royaume-Uni sont le Royal Mail, le DVLA et Tate & Lyle Sugars. On s'attend à ce que cela contribue de manière significative à réduire la nécessité de verrouillages futurs. La Slovaquie, tout comme le Royaume-Uni, utilise avec beaucoup de succès les tests rapides d'antigènes à flux latéral dans le cadre de leur initiative de tests de masse, avec des résultats extrêmement positifs.



Le ministre britannique de la santé, Matt Hancock, a déclaré qu'environ une personne infectée sur trois ne présentait pas de symptômes, et que les tests étaient donc essentiels pour briser les chaînes de transmission ; les tests sur le lieu de travail offrent une tranquillité d'esprit à ceux qui ne peuvent pas travailler chez eux pendant le confinement.



Il a ajouté : "Les LFT ont déjà connu un énorme succès en trouvant des cas positifs que nous ne trouverions pas autrement, et j'encourage les employeurs et les travailleurs à accepter cette offre pour contribuer à protéger les services et les entreprises essentiels".



La revue de renommée mondiale The Lancet soutient cette approche après avoir publié une étude exhaustive sur les mesures de quarantaine et de dépistage, et d'éminents scientifiques et experts cliniques britanniques y ont apporté leur contribution.



Des chercheurs de haut niveau de l'université d'Oxford ont découvert que les LFT les plus sensibles détectent 83 à 90 % de tous les cas infectieux de COVID-19 et, le Royaume-Uni ayant investi plus de 1,5 milliard de livres sterling dans ces kits de test jusqu'à présent, le professeur de médecine Regius d'Oxford Sir John Bell a souligné l'avantage de ces tests qui permettent de retirer les personnes infectieuses des environnements à haut risque : "Ils ont trouvé 25 000 cas rien que dans les soins de santé, ce qui aurait pu éviter des dizaines de milliers de cas de la maladie".



Tim Peto, professeur de médecine, maladies infectieuses, département de médecine clinique de Nuffield, Université d'Oxford, a abordé les contrastes entre les tests PCR (réaction en chaîne de la polymérase) par écouvillonnage et les kits à flux latéral :



"La PCR est très bonne pour dire que vous avez eu le virus ou que vous l'avez attrapé, mais elle ne vous dit pas si vous êtes infectieux ou non et l'autre problème du test par écouvillonnage est qu'il faut un jour ou deux... pour obtenir la réponse. Le LFT a l'énorme avantage de vous donner une réponse en 30 minutes environ".



Selon lui, cela permet une auto-isolation immédiate et les individus peuvent également conseiller rapidement leurs contacts afin que, "en quelques heures, une épidémie locale puisse être détectée. Cela ne peut pas être fait avec les tests par écouvillonnage (PCR)", ajoutant que les LFT "détectent les personnes ayant une charge virale élevée... celles-là mêmes qui sont infectieuses."



La World Nano Foundation (WNF) promeut les technologies de santé et a modélisé cette forme de technologie, en prédisant que les tests de masse sont essentiels pour la protection future contre les pandémies.



Le co-fondateur de l'organisation à but non lucratif, Paul Sheedy, a déclaré : "Nos recherches montrent comment la technologie de diagnostic des soins de santé va évoluer de manière spectaculaire vers un modèle d'intervention précoce communautaire plus décentralisé, contre les épidémies et pandémies potentielles.



Notre propre modélisation COVIDlytics™ montre qu'une campagne intensive de première ligne "Tester pour supprimer" utilisant des kits de test rapide mis à la disposition des individus permettra une détection précoce et un isolement immédiat, réduisant ainsi le besoin de confinement.



"Et notre simulation montre comment des tests quotidiens consécutifs pendant trois jours peuvent permettre d'identifier et d'isoler rapidement les personnes infectées. Les tests hebdomadaires peuvent ensuite maintenir un faible taux d'infection, même dans une population importante.



"Un point clé que certains experts ont déjà oublié est que les tests rapides à flux latéral de haute qualité ne sont pas destinés aux personnes qui pensent déjà être atteintes de COVID-19 ; il s'agit pour tous les autres de se faire tester fréquemment pour vérifier qu'ils ne sont pas infectieux.



"Utilisés parallèlement aux vaccins, au nettoyage des mains et à la distanciation sociale, ces tests simples sont un élément essentiel dans la bataille pour vaincre COVID-19, les futures variantes ou d'autres virus.



"Les tests communautaires rapides sont plus simples, plus rapides, moins coûteux et, en fin de compte, plus efficaces. Ils mobilisent tout le monde pour s'aider et aider leurs parents, amis et collègues - nous pouvons tous jouer un rôle dans la sécurité de chacun.



Alors que l'Afrique de l'Ouest était sous le choc du virus Ebola (2014-2016), le monde entier a regardé avec impatience si la "bête" allait se propager à l'échelle mondiale, mais de fréquents tests rapides de masse ont été déployés au niveau communautaire à plusieurs reprises en quelques semaines, stoppant ainsi cette terrible maladie.



"Avec le travail que nous faisons, nous savons qu'il existe des technologies encore plus passionnantes en cours de route qui seront au cœur de la lutte mondiale pour la protection contre les pandémies et les soins de santé futurs.



"Nous avons déjà vu le danger de ne pas être sur nos gardes face à de nouvelles menaces virales. La grippe espagnole a frappé en 1918 et a finalement tué jusqu'à 50 millions de personnes en quatre vagues successives, les deux dernières étant les plus meurtrières parce que les avertissements de santé publique n'ont pas été respectés.



"La prévoyance du gouvernement britannique, qui a été le premier à assurer la fourniture de stocks importants de tests de détection de l'antigène à flux latéral rapide par Innova Medical (États-Unis) et SureScreen Diagnostics (Royaume-Uni), pourrait s'avérer être une bouée de sauvetage humaine et économique".